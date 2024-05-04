Война Восемьсот первый день. Онлайн «Медузы»
«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 2 мая читайте здесь.
Главные новости:
- Минобороны России сообщило о четырех сбитых над Крымом ракетах ATACMS.
- В Харькове четыре человека пострадали при атаке беспилотников.
- В Днепропетровской области дроны атаковали объект критической инфраструктуры, два человека пострадали.
В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Семья капитана спецназа ГРУ Эдуарда Ульмана, осужденного за убийство мирных жителей в Чечне, отрицает его участие в войне в Украине. По словам его жены, он погиб еще в 2007 году
Накануне несколько изданий сообщили, что в Украине погиб капитан спецназа ГРУ Эдуард Ульман, которого в 2007 году приговорили к 14 годам колонии строгого режима по делу об убийстве мирных жителей во время Второй чеченской войны. Перед приговором Ульман сбежал — где он находился после этого, не было известно.
Издание «Новая Бурятия» утверждало, что Ульман погиб на войне в Украине. Об этом же сообщила изданию «Ридус» мать сослуживца Ульмана и глава улан-удэнского отделения «Женщин Бурятии» Наталья Коробенкова со ссылкой на жену Ульмана. При этом бывший руководитель союза военнослужащих «Защита» Сергей Семанчук утверждал, что Ульман погиб в Донбассе еще до полномасштабного вторжения — о его смерти он узнал еще в 2020 году.
Однако 4 мая Наталья Коробенкова, поговорившая, по ее словам, с женой Ульмана, заявила, что та «в недоумении от распространяемой в СМИ информации» о гибели ее мужа на войне в Украине. «Семья капитана Ульмана обладает данными о том, что он погиб еще в 2007 году. Ничего другого они заявить не могут», — цитирует Коробенкову «Коммерсант».
Коробенкова утверждает, что журналисты публикуют непроверенные сведения, ссылаясь в том числе на нее. При этом, отмечает она, официальных данных о гибели Ульмана нет даже у военной прокуратуры, представитель которой, по ее словам, накануне звонил ей, чтобы получить подтверждение гибели капитана.
В Минэнерго Украины подтвердили удар по энергетическим объектам в Днепропетровской области.
В Днепропетровской области в результате российской атаки обесточены подстанция, две шахты и водоканал, промышленные и бытовые потребители остались без электричества, сообщили в Минэнерго Украины. Работа подстанции вскоре была восстановлена.
Ранее глава областной военной администрации Сергей Лысак сообщил об атаке беспилотников на объект критической инфраструктуры в Павлоградском районе.
Украина потребовала отстранить российских и белорусских гребцов от участия в отборе на Олимпиаду
Президент Национального олимпийского комитета Украины (НОК) Вадим Гутцайт, исполняющий обязанности министра молодежи и спорта Матвей Бедный и президент Федерации каноэ Игорь Сливинский направили письмо руководству Международного Олимпийского комитета и Международной федерации каноэ с требованием отстранить российских и белорусских гребцов от участия в квалификационном отборе на Олимпиаду-2024.
Спортсмены из России и Беларуси получили разрешение участвовать в нейтральном статусе в европейском квалификационном отборе по гребле на байдарках и каноэ, который пройдет 8–9 мая в Венгрии.
В НОК отмечают, что в других видах спорта команды из России и Беларуси не допущены до соревнований и требуют «принять все возможные меры», чтобы не допустить российских и белорусских гребцов к участию в международных соревнованиях, включая квалификационные отборы к Олимпиаде.
Право на участие в квалификационном турнире в Венгрии в нейтральном статусе получили 13 российских спортсменов. На отборочные олимпийские дистанции заявлены восемь из них — для атлетов это последний шанс отобраться на Олимпиаду, которая пройдет в Париже.
В Закарпатской области местные жители заблокировали военкомат, сотрудники несколько раз выстрелили в воздух
Вечером 3 мая в городе Виноградов Закарпатской области группа ромов заблокировала выезд из здания территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата), протестуя против мобилизации односельчанина, которого утром остановили на местном базаре, сообщает «Политика страны».
К зданию принесли шины и подвезли поврежденные автомобили. По словам местного журналиста Виталия Глаголы, жители утверждали, что их односельчанин болен и не может быть мобилизован.
После этого сотрудники ТЦК несколько раз выстрелили в воздух.
В Закарпатской полиции сообщили об открытии уголовного дела о хулиганстве в связи с конфликтом. По данным полиции, около ТЦК собрались около 10 жителей села Онок, протестовавшие против мобилизации двоих мужчин. Когда они попытались силой открыть входные ворота, сотрудники ТЦК «произвели упреждающие выстрелы в воздух», сообщили в полиции. Пострадавших в результате стрельбы нет.
В Курской области под обстрел попало приграничное село
Село Коровяковка Глушковского района, находящееся недалеко от границы, попало под обстрел со стороны Украины, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.
Жители села не пострадали. В результате обстрела повреждены пять домовладений, трактор, а также грузовой и легковой автомобили. По словам Старовойта, в селе было десять попаданий.
В Белгородской области дроны-камикадзе атаковали два приграничных села, пострадавших нет
Украинский дрон-камикадзе атаковал село Вергилевка Белгородского района, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
В результате падения и детонации дрона выбиты окна в частном жилом домовладении и повреждены два легковых автомобиля.
Также беспилотником атакован поселок Красное Шебекинского городского округа. В результате взрыва поврежден инфраструктурный объект связи.
Пострадавших при атаке беспилотников нет, уточнил Гладков.
Вергилевка находится к югу от Белгорода, Красное — к юго-востоку от областного центра. Оба населенных пункта расположены недалеко от границы с Украиной.
В Днепропетровской области беспилотники атаковали объект критической инфраструктуры, пострадали два человека
В Павлоградском районе Днепропетровской области обломки сбитого беспилотника повредили объект критической инфраструктуры и три частных дома, сообщил глава областной военной администрации Сергей Лысак.
Один из поврежденных домов загорелся. Пострадали два человека, мужчина и женщина. Оба госпитализированы в состоянии средней тяжести.
Всего в ходе атаки силы ПВО сбили пять дронов, добавил Лысак.
Кроме того, российские войска вечером и ночью атаковали Никопольский район с использованием тяжелой артиллерии, реактивной системы залпового огня «Град» и дронов-камикадзе, сообщил Лысак. В результате обстрела повреждены коммунальное предприятие, лицей, две многоэтажки, банк и линия электропередач. Утром под обстрел также попала агроферма в Мировской общине. О пострадавших в результате обстрелов неизвестно.
В Харькове при атаке беспилотников пострадали четыре человека, включая ребенка
В Основянском районе Харькова после атаки беспилотников типа «Шахед» загорелось двухэтажное офисное здание, сообщил мэр города Игорь Терехов. Пострадали четыре человека, среди которых ребенок 2010 года рождения и 89-летняя женщина, сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов.
Всего в течение ночи над Харьковской и Днепропетровской областями были сбиты 13 ударных беспилотников, отчитались в Воздушных силах. Кроме того, российские войска атаковали территорию Украины четырьмя зенитными управляемыми ракетами С-300, запущенными из Белгородской области. О последствиях попаданий не сообщается.
Минобороны России отчиталось о четырех сбитых над Крымом ракетах ATACMS
В ночь на 4 мая над Крымом были сбиты четыре украинские ракеты ATACMS, заявило Минобороны России. Какие объекты были целью атаки — не уточняется. О повреждениях или пострадавших в сообщении не говорится.
Дальнобойные ракеты ATACMS, которые могут атаковать цели в пределах 300 километров, были поставлены Украине вместе с первым траншем от США после одобрения конгрессом пакета помощи в размере 61 миллиарда долларов. Reuters сообщал, что Белый дом отправил их тайно — и ВСУ уже применяли их для удара по военному аэродрому в Крыму и по расположению российских войск к востоку от Бердянска.
Здравствуйте! Начинается 801-й день полномасштабного вторжения России в Украину. В этой трансляции мы продолжим следить за главными событиями, связанными с войной. Спасибо, что читаете нас.