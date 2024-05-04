Война Восемьсот первый день. Онлайн «Медузы»

Семья капитана спецназа ГРУ Эдуарда Ульмана, осужденного за убийство мирных жителей в Чечне, отрицает его участие в войне в Украине. По словам его жены, он погиб еще в 2007 году

Накануне несколько изданий сообщили, что в Украине погиб капитан спецназа ГРУ Эдуард Ульман, которого в 2007 году приговорили к 14 годам колонии строгого режима по делу об убийстве мирных жителей во время Второй чеченской войны. Перед приговором Ульман сбежал — где он находился после этого, не было известно.

Издание «Новая Бурятия» утверждало, что Ульман погиб на войне в Украине. Об этом же сообщила изданию «Ридус» мать сослуживца Ульмана и глава улан-удэнского отделения «Женщин Бурятии» Наталья Коробенкова со ссылкой на жену Ульмана. При этом бывший руководитель союза военнослужащих «Защита» Сергей Семанчук утверждал, что Ульман погиб в Донбассе еще до полномасштабного вторжения — о его смерти он узнал еще в 2020 году.

Однако 4 мая Наталья Коробенкова, поговорившая, по ее словам, с женой Ульмана, заявила, что та «в недоумении от распространяемой в СМИ информации» о гибели ее мужа на войне в Украине. «Семья капитана Ульмана обладает данными о том, что он погиб еще в 2007 году. Ничего другого они заявить не могут», — цитирует Коробенкову «Коммерсант».

Коробенкова утверждает, что журналисты публикуют непроверенные сведения, ссылаясь в том числе на нее. При этом, отмечает она, официальных данных о гибели Ульмана нет даже у военной прокуратуры, представитель которой, по ее словам, накануне звонил ей, чтобы получить подтверждение гибели капитана.