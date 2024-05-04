Российские войска атаковали Украину дронами и ракетами. В Харькове пострадали четыре человека, в том числе ребенок

В ночь на 4 мая российские войска выпустили по территории Украины 13 беспилотников «Шахед» и четыре зенитные управляемые ракеты С-300. Об этом сообщил командующий Воздушных сил ВСУ Николай Олещук.

По данным ВСУ, силы ПВО уничтожили 13 дронов над Харьковской и Днепропетровской областями. О последствиях ракетных ударов не сообщается.

Глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов сообщил, что в Харькове в результате падения обломков дронов загорелись двухэтажное офисное здание, склад и автомастерская. В результате пострадали четыре человека.

В свою очередь мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что два беспилотника попали по гражданской инфраструктуре Основянского района города. По его словам, среди пострадавших есть ребенок.

В Павлоградском районе Днепропетровской области сбиты пять дронов, сообщил глава областной администрации Сергей Лысак. Поврежден объект критической инфраструктуры и три частных дома. Два человека пострадали, их госпитализировали.