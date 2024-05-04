Губернатор сообщил о взрыве в Белгороде. Пострадали пять человек, повреждены 30 частных домов
В Белгороде днем 4 мая произошел взрыв, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Причину взрыва он не назвал.
По данным главы региона, пострадали пять человек — три женщины и двое мужчины. С различными травмами, включая черепно-мозговые и осколочные ранения, они доставлены в городскую больницу.
Повреждения выявлены в 30 частных жилых домовладениях, также пострадали 10 автомобилей, рассказал Гладков.
Телеграм-канал Baza ранее сообщил о «прилете» в частном секторе Белгорода. По информации канала, удар пришелся по домам в районе улицы Раздобаркина. Местный телеграм-канал «Пепел» предположил, что на один из домов в Белгороде могла упасть российская авиабомба. Перед взрывом власти не объявляли ракетную опасность. При этом во время взрыва российская авиация наносила удары по Харьковской области.