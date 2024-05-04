МВД России объявило в розыск Владимира Зеленского и Петра Порошенко

МВД России объявило в розыск президента Украины Владимира Зеленского. На информацию в базе розыска обратило внимание РИА Новости.

По какому уголовному делу разыскивается украинский президент, не уточняется.

Как давно Зеленский находится в базе розыска, неизвестно.

Обновление. РИА Новости пишет, что в розыск также объявлен бывший президент Украины Петр Порошенко. По данным «Медиазоны», Зеленского объявили в розыск в феврале 2024 года.

В декабре 2023 года МВД РФ объявило в розыск начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова. Ранее Следственный комитет России предъявил заочные обвинения в совершении террористических актов четырем украинским военачальникам, включая Кирилла Буданова. СК считает их причастными к атакам дронов на российские объекты. Кроме того, Буданова обвинили в России в создании террористического сообщества, совершенном группой лиц теракте, хранении оружия и взрывчатки. По этим обвинениям Буданов был заочно арестован в апреле 2023 года.

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