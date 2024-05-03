На войне в Украине погиб капитан спецназа ГРУ Эдуард Ульман. В 2007 году его осудили за убийство мирных жителей Чечни, но он сбежал перед приговором

Капитан спецназа ГРУ Эдуард Ульман погиб на войне в Украине, сообщает издание «Новая Бурятия» со ссылкой на бывшего руководителя общественной организации Союз военнослужащих «Защита». Эту информацию подтвердила мать Ульмана Наталья Коробенкова.

Подробностей гибели Ульмана издание не приводит.

В июне 2007 года Северо-Кавказский окружной военный суд Ростовской области приговорил Ульмана к 14 годам колонии строгого режима по делу об убийстве мирных жителей во время Второй чеченской войны. Ульман не присутствовал на вынесении приговора, так как еще в апреле того же года пропал, как и несколько других обвиняемых. Их объявили в федеральный розыск.

Уголовное дело в отношении Ульмана и еще нескольких человек было возбуждено из-за событий, произошедших в январе 2002 года в Шатойском районе Чечни. Разведгруппа 641-го отряда спецназа ГРУ под руководством Ульмана обстреляла автомобиль «УАЗ», водитель которого отказался выполнить их требование и остановиться. В результате один из находящихся в машине чеченцев — директор одной из местных школ — погиб, еще двое были ранены. Выяснилось, что это были мирные жители, а не боевики. Целью операции российских военных была поимка боевика Хаттаба, который скрывался в одном из сел вместе с отрядом из 15 человек.

Ульман передал по рации информацию о произошедшем руководству, от которого поступил ответ, что всех находящихся в машине надо убить. Как пишет «Новая газета», приказ поступил от майора Алексея Перелевского. Ульман трижды просил его повторить приказ. После этого спецназовцы расстреляли жителей и сожгли их тела вместе с автомобилем. В результате были убиты шестеро жителей Чечни — беременная мать семерых детей Зайнал Джаватханова, ее племянник Магомед Мусаев, директор сельской школы Саид-Магомед Аласханов и завуч Абдул-Вахаб Сатабаев, лесник Шахбан Бахаев и водитель Хамзат Тубуров.

Во время следствия Перелевский утверждал, что приказ исходил непосредственно от руководителя операции полковника Владимира Плотникова. Плотников вызывался в суд один раз в качестве свидетеля, после чего исчез из фигурантов дела.

В апреле 2004 года и мае 2005 года суд присяжных дважды оправдывал спецназовцев, объясняя это тем, что они действовали в боевых условиях и выполняли приказ. Верховный суд оба раза отменял оправдательный приговор по ходатайству родственников погибших. Суд также принял решение, что до введения в Чечне института присяжных все дела по преступлениям, совершенным на территории республики, будут рассматриваться профессиональными судьями.

Северо-Кавказский военный суд приговорил Перелевского к девяти годам колонии. Он оказался единственным фигурантом, кому вынесли приговор не заочно. Ульмана приговорили к 14 годам лишения свободы, лейтенанта Александра Калаганского — к 11 годам, прапорщика Владимира Воеводина — к 12 годам. Ульмана, Калаганского и Воеводина объявили в розыск.