Война Восьмисотый день

В Белгородской области дрон ВСУ атаковал гражданский автобус

Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Инцидент произошел в селе Вознесеновка Шебекинского городского округа.

Автобус возит на работу сотрудников коммерческого предприятия, в момент атаки в нем находились два пассажира и водитель.

В результате атаки пострадал один человек, он самостоятельно обратился в больницу.