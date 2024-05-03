Война Восьмисотый день
«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 2 мая читайте здесь.
Глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что Украина может использовать британское оружие для ударов по территории России
Такое заявление Кэмерон сделал 2 мая во время визита в Киев.
Украина имеет такое право. Россия бьет по территории Украины, и вполне понятно, что Украина чувствует необходимость обеспечить свою защиту.
Говоря о британской военной помощи Украине, глава МИД отметил: «Мы будем давать три миллиарда фунтов каждый год столько, сколько будет необходимо. Мы просто уже выгребли все, что могли, в смысле техники и оружия».
При российском ударе по селу в Донецкой области погибли два человека
Российские войска вечером в четверг, 2 мая, обстреляли село Мемрик Покровского района, сообщил глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.
По данным прокуратуры, один из снарядов попал в автомобиль, рядом с которым находились 65-летняя женщина и ее 12-летняя внучка. Они погибли на месте. Мать девочки и сосед получили ранения и были госпитализированы.
В Белгородской области дрон ВСУ атаковал гражданский автобус
Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Инцидент произошел в селе Вознесеновка Шебекинского городского округа.
Автобус возит на работу сотрудников коммерческого предприятия, в момент атаки в нем находились два пассажира и водитель.
В результате атаки пострадал один человек, он самостоятельно обратился в больницу.
Здравствуйте. Мы продолжаем в прямом эфире следить за войной в Украине и связанными с ней событиями в России и в мире. Спасибо, что читаете нас.