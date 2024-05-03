Перед выборами в США российская пропаганда активизировалась в TikTok. Там рассказывают о войне, НАТО и интервью Путина Такеру Карлсону

В преддверии выборов президента США связанные с российскими властями аккаунты в TikTok заметно увеличили свою активность на платформе, говорится в исследовании эксперта Брукингского института Валери Виртшафтер.

По ее данным, число аффилированных с Россией аккаунтов в TikTok с 2022 года сократилось с 57 до 46. В то же время они стали публиковать гораздо больше контента. Если в 2022-м только только три аккаунта выпускали хотя бы одну публикацию в день, то в 2023 году таких каналов было уже шесть. Каждый из них за год выпустил более тысячи роликов (около трех публикаций в день). При этом с начала 2024-го все 46 аккаунтов успели опубликовать хотя бы один пост, а три из них выкладывают в среднем по десять и более роликов в день.

Виртшафтер также отметила, что российские аккаунты в TikTok пока уступают по числу публикаций аналогичным каналам в Х или Telegram, однако отклик пользователей китайской платформы значительно выше. Так, публикации в TikTok набирают в среднем 100 тысяч откликов (лайки, репосты, комментарии). Это в 3,5 раза выше аналогичного показателя в Telegram и в 20 раз выше показателя в X, говорится в исследовании.

Кроме того, 44 из 50 самых популярных публикаций связанных с Россией аккаунтов были размещены именно на китайской платформе, и каждый из них собрал более трех с половиной миллионов откликов. При этом общая вовлеченность пользователей в контент, который публикуют эти аккаунты в TikTok, за последние два года увеличилась с трех миллионов откликов в день до 13 миллионов.

Виртшафтер также отметила, что большая часть контента российских аккаунтов за первые месяцы 2024-го была посвящена войне в Украине, НАТО, потенциальной эскалации конфликта и интервью президента России Владимира Путина, которое взял Такер Карлсон.

При этом в TikTok выходит больше, чем на других платформах, постов о США, что также может говорить об ориентированности этих аккаунтов на аудиторию за пределами России. Авторы этих публикаций, в частности, затрагивали возраст президента Джо Байдена, протесты в США из-за проводимой им политики в отношении Израиля, а также слова Путина о том, что он предпочел бы видеть на посту президента США именно Байдена. В то же время в публикациях про бывшего президента Дональда Трампа фокус делался на его чувстве юмора, позиции по отношению к НАТО и его линейки обуви, выпущенной ограниченным тиражом.

В исследовании также отмечается, что аффилированные с Россией аккаунты в TikTok особенно ориентированы на испаноговорящих жителей США и Европы, а самые популярные ролики об американской политике были опубликованы именно на испанском языке.

Виртшафтер в своем исследовании не берется утверждать, что расширение присутствия России в TikTok обязательно повлияет на выборы в США. Однако она считает, что эта тенденция «подчеркивают явный сдвиг в стратегии России по распространению информации за рубежом». По ее мнению, со временем российские аккаунты, поддерживаемые государством, направят больше ресурсов для расширения своей аудитории на платформе.

Президент США Джо Байден 24 апреля подписал закон, обязывающий китайскую компанию ByteDance, владеющую TikTok, продать свой американский бизнес в течение 270 дней под угрозой запрета платформы в США. Американские власти считают, что соцсеть представляет потенциальную угрозу национальной безопасности США, поскольку правительство Китая может заставить ByteDance передавать ему данные американских пользователей.

В TikTok подписанный президентом документ назвали «неконституционным» и пообещали оспорить его в суде.

Читайте также

В США угрожают заблокировать тикток — и вынуждают владельцев продать соцсеть Среди возможных покупателей — создатели ChatGPT и Call of Duty

Читайте также

В США угрожают заблокировать тикток — и вынуждают владельцев продать соцсеть Среди возможных покупателей — создатели ChatGPT и Call of Duty