Шойгу отчитался о захвате 547 квадратных километров территории «новых регионов» России

С начала 2024 года войска РФ взяли под контроль 547 квадратных километров территории страны, заявил министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководством вооруженных сил России.

Шойгу также назвал цифры потерь украинской армии. По его словам, потери ВСУ в апреле возросли до тысячи человек в сутки, а всего с начала 2024 года превысили 111 тысяч человек и 21 тысячу единиц вооружения и военной техники. В комментарии министра обороны не уточняется, имеются в виду только безвозвратные потери или убитые вместе с ранеными.

Высокие потери ВСУ Шойгу объяснил тем, что США и их союзники «требуют от Украины не допустить развала обороны и любой ценой сдерживать наступление российских войск».

Кроме того, как заявил Шойгу на совещании, за последние две недели российские войска захватили три населенных пункта в Донецкой области — Новобахмутовку, Семеновку и Бердычи.

По оценкам «Медузы», названный Шойгу размер захваченной территории примерно соответствует ситуации на фронте по состоянию на начало мая и лишь незначительно превышает площадь, занятую российскими войсками. Власти Украины не комментировали заявление Минобороны России о захвате территорий.

О захвате Новобахмутовки Минобороны России объявило 28 апреля, Семеновки — 29 апреля, Бердычей — 2 мая. В конце апреля главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщал, что российская армия активно атакует по всей линии фронта в Украине и имеет тактические успехи на некоторых направлениях.

Еще одним ключевым рубежом на фронте стал Часов Яр — опорный пункт на возвышенности, который открывает российской армии дорогу к последним не оккупированным крупным городам Донецкой области. Заместитель главы украинской разведки Вадим Скибицкий в интервью The Economist назвал потерю Часова Яра украинскими силами «вопросом времени» и призвал готовиться к одному из самых тяжелых месяцев войны.

карта боев на конец апреля

Провал обороны в Очеретино создал для ВСУ угрозу поражения почти во всей Донецкой области. ВС РФ добиваются все больших успехов — пока помощь США не добралась до фронта Карта боев на 27 апреля

карта боев на конец апреля

Провал обороны в Очеретино создал для ВСУ угрозу поражения почти во всей Донецкой области. ВС РФ добиваются все больших успехов — пока помощь США не добралась до фронта Карта боев на 27 апреля