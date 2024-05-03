Заместитель главы украинской разведки заявил, что Украина не сможет выиграть войну только на поле боя Такие войны заканчиваются договорами, считает Вадим Скибицкий

Вадим Скибицкий, 8 января 2024 года Vitalii Nosach / Global Images Ukraine / Getty Images

Заместитель руководителя Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий дал интервью The Economist, в котором раскрыл планы дальнейших действий российской армии и оценил перспективы ВСУ на фронте. По его словам, ситуация тяжела, как никогда с начала полномасштабного российского вторжения, и может стать еще хуже. Материал в издании вышел под заголовком «Украина на грани». «Медуза» пересказывает главные заявления Скибицкого. Прямые цитаты представителя ГУР даются в кавычках.

«Потеря Часова Яра — вопрос времени»

Россия продолжает реализацию плана по так называемому полному «освобождению» Донецкой и Луганской областей. Есть приказ «взять что-нибудь» к Дню Победы 9 мая или к визиту Путина в Китай неделей позже. Скорость и успех продвижения будут определять, где и когда россияне нанесут следующий удар. «Наша проблема очень проста: у нас нет оружия. Они всегда знали, что апрель и май будут для нас трудным временем».

Основным предметом беспокойства сейчас стал Часов Яр, опорный пункт на возвышенности, который открывает российской армии дорогу к последним не оккупированным крупным городам Донецкой области. Потеря Часова Яра, вероятно, только вопрос времени. Не сегодня и не завтра, конечно, но все зависит от наших резервов и поставок. Украинская армия далека от стабилизации ситуации на фронте, а российская армия сейчас действует как «единый орган, с четким планом и под единым командованием».

Наступление в Харьковской и Сумской областях

Сейчас Россия готовится к наступлению в районе Харьковской и Сумской областей на северо-востоке Украины. Реализация этих планов зависит от устойчивости украинской обороны в Донбассе. Основной удар начнется «в конце мая или начале июня».

Российская армия задействовала в украинской операции 514 тысяч военнослужащих. Северная группировка, базирующаяся по ту сторону границы от Харькова, насчитывает 35 тысяч военных, но ее планируется расширить до 50-70 тысяч человек. Минобороны РФ также «формирует дивизию резервов» (от 15 до 20 тысяч человек) в центральной России, которую могут добавить к основным силам.

Таких ресурсов «недостаточно» для операции по захвату крупного города, но их может быть достаточно для более мелких задач. «Быстрая операция, чтобы войти и выйти — возможно. Но операция по захвату Харькова или даже Сум — это совсем другого порядка. Россияне это знают. И мы это знаем».

Что происходит на фронте. Карта боев от «Медузы» Провал обороны в Очеретино создал для ВСУ угрозу поражения почти во всей Донецкой области. ВС РФ добиваются все больших успехов — пока помощь США не добралась до фронта Карта боев на 27 апреля

Трехуровневый план дестабилизации

Май станет ключевым месяцем, поскольку Россия применит «трехуровневый» план по дестабилизации Украины. Первый и главный фактор — военный. Второй фактор — российская дезинформационная кампания в Украине, направленная на подрыв мобилизации и политической легитимности Владимира Зеленского. Срок полномочий президента Украины формально истекает 20 мая, но Конституция допускает его бессрочное продление в военное время. Третий фактор — неослабевающая кампания России по изоляции Украины на международном уровне. «Они будут расшатывать ситуацию любым способом».

«Такие войны могут закончиться только договорами»

ГУР не видит возможности для Украины выиграть войну только на поле боя. Даже если бы Украине удалось отбросить российские войска к границам, что становится все более отдаленной перспективой, это все равно не положило бы конец войне. Такие войны могут закончиться только договорами.

Сейчас обе стороны борются за «наиболее выгодную позицию» перед потенциальными переговорами. Но содержательные переговоры могут начаться не раньше второй половины 2025 года. К тому времени Россия столкнется с серьезными «встречными ветрами». Военный производственный потенциал России увеличился, но к началу 2026 года выйдет на плато из-за нехватки материалов и специалистов. В конечном итоге обе стороны могут столкнуться с нехваткой оружия. Но если ничего не переменится в других аспектах, Украина останется без оружия первой.

В этой связи самым большим и неизвестным фактором остается Европа, которая сама может оказаться под прицелом России, если не найдет способ увеличения оборонного производства для помощи Украине. «Россияне захватят Балтию за семь дней. Время реакции НАТО — десять дней». Храбрость и самопожертвование Украины дали Европе многолетнюю фору, устранив непосредственную угрозу как минимум на десятилетие. Вопрос в том, отплатит ли за эту услугу Европа. «Мы продолжим борьбу. У нас нет выбора. Мы хотим жить. Но исход войны зависит не только от нас».

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