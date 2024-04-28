Главком ВСУ: российская армия имеет тактические успехи, украинские военные отступили на ряде направлений

Российская армия активно атакует по всей линии фронта в Украине и имеет тактические успехи на некоторых направлениях, заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

По его словам, ситуация на фронте обострилась, по всей его линии на неделе продолжались тяжелые бои — противник сосредоточил усилия на ряде направлений, создав значительное преимущество в силах и средствах. «Происходит динамическое изменение обстановки, отдельные позиции переходят „из рук в руки“ несколько раз в течение суток», — написал военный в своем телеграм-канале 28 апреля.

На купянском направлении войска РФ сосредоточились на селах Стельмаховка и Берестово и имели там частичный успех, но были остановлены подразделениями ВСУ, рассказал Сырский. На лиманском направлении российская армия ведет наступление в районе села Терны, на северском — в районе Белогоровки и Раздолевки, но везде безуспешно. На краматорском направлении самыми горячими точками остаются Ивановское и Часов Яр, отметил главком ВСУ.

Наиболее сложная ситуация, по словам Сырского, сложилась на покровском и кураховском направлениях.

Противник на этих направлениях задействовал до четырех бригад, пытается развить наступление западнее Авдеевки и Марьинки, пробиваясь в Покровск и Курахово. Подразделения Сил обороны Украины, сохраняя жизнь и здоровье наших защитников, переместились на новые рубежи западнее Бердичей, Семеновки и Новомихайловки. В целом, на этих направлениях противник добился определенных тактических успехов, но оперативного преимущества получить не смог.

На севере Украины признаков непосредственной подготовки к наступательным действиям нет, однако на харьковском направлении ведется наращивание российских войск, также сообщил главком ВСУ.

Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта.

Из-за прорыва российских войск в районе Очеретино на авдеевском фронте украинской армии угрожает общее поражение в западной и южной части Донецкой области, говорится в военной сводке «Медузы» на 27 апреля. Если ВСУ не смогут создать устойчивую оборону на этом участке, то российские войска получат шанс развить наступление на Покровск и Константиновку.

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Провал обороны в Очеретино создал для ВСУ угрозу поражения почти во всей Донецкой области. ВС РФ добиваются все больших успехов — пока помощь США не добралась до фронта Карта боев на 27 апреля

Читайте сводку целиком здесь

Провал обороны в Очеретино создал для ВСУ угрозу поражения почти во всей Донецкой области. ВС РФ добиваются все больших успехов — пока помощь США не добралась до фронта Карта боев на 27 апреля