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Второй год российско-украинской войны: «Медуза» показывает, как менялась линия фронта
9 минут
11:32, 24 февраля 2024
Полномасштабное вторжение продолжается уже два года. «Медуза» с начала российско-украинской войны публикует постоянно обновляемую
карту боев
, составленную на основании доступных данных. В этом видео мы собрали ключевые изменения линии фронта, произошедшие во время второго года войны.
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