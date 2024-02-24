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Второй год российско-украинской войны: «Медуза» показывает, как менялась линия фронта

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Полномасштабное вторжение продолжается уже два года. «Медуза» с начала российско-украинской войны публикует постоянно обновляемую карту боев, составленную на основании доступных данных. В этом видео мы собрали ключевые изменения линии фронта, произошедшие во время второго года войны.
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