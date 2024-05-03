Глава комиссии молодежного парламента при Госдуме отправлен под административный арест по делу о «пропаганде ЛГБТ»

Тверской районный суд Москвы назначил 15 суток административного ареста студенту Высшей школы экономики Морозову, признав его виновным по административному о «пропаганде ЛГБТ».

Как сообщила днем 3 мая пресс-служба суда, протокол в отношении Морозова составили из-за записи в телеграм-канале «Оперуполномоченный в отставке» (в открытом доступе такого канала сейчас нет). Публикация, по сообщению пресс-службы, содержала «различную символику и атрибут экстремистской международной организации ЛГБТ».

Также Морозову назначили административный штраф в размере 50 тысяч рублей, признав виновным по делу о «дискредитации» армии РФ. По данным суда, он опубликовал в телеграм-канале «материалы, выражающие негативное отношение к проводимой на территории Украины».

В телеграм-канале Данилы Морозова сказано, что он председатель комиссии при Госдуме по регламенту и контролю, а также глава отделения молодежной организации «Движение первых» в Высшей школе экономики.

В 2022 году партия КПРФ выдвигала Морозова кандидатом в муниципальные депутаты по Северному Чертаново в Москве, следует из карточки на сайте политтехнолога Александра Асафова, сотрудничающего с мэрией Москвы и политблоком администрации президента. Морозов состоит в КПРФ с 2020 года.

В своем телеграм-канале Морозов рассказывал о предвыборной кампании, а также выступал в защиту Битцевского леса. «Медузе» не удалось найти в его телеграм-канале записей с упоминанием войны, Украины или «пропагандой ЛГБТ».

Верховный суд России в ноябре 2023 года объявил «экстремистским» несуществующее «международное движение ЛГБТ». После этого решения власти РФ и представители правоохранительных органов закрывают гей-клубы, проводят рейды на гей-вечеринках и возбуждают уголовные дела на ЛГБТК-активистов.