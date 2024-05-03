В Финляндии троих россиян заподозрили в вывозе товаров двойного назначения

Троих граждан России задержали в Финляндии по подозрению в вывозе за рубеж товаров двойного назначения. Об этом сообщает издание Yle.

Задержанные — студенты училища Кайнуу, это двое мужчин в возрасте 25 лет и 18-летняя девушка.

Подозреваемых задержали 30 апреля. Полиция сообщала об операции, которая проходила в помещениях училища и городского общежития. Студентов потребовали отправить под арест, суд примет решение о мере пресечения 3 мая.

Какие именно товары подозреваемые вывозили из Финляндии и куда, не уточняется. Yle пишет, что в таких ситуациях обычно речь идет об электронике, датчиках или лазерах. Вывоз таких товаров за рубеж может быть расценен как нарушение санкционного законодательства, добавляет издание.

В марте суд в Финляндии приговорил гражданина Франции Габриэля Темина к девяти месяцам лишения свободы условно за нарушение экспортных ограничений. Темин — генеральный директор финских компаний Luminor и Siberica, которые занимаются международными перевозками и складами. По версии следствия, его компании отправляли в РФ различную продукцию в обход санкций. Это первый приговор в Финляндии, связанный с нарушением санкций против России.

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