В Финляндии вынесли первый приговор за нарушение санкций против РФ. Бизнесмену, обвиняемому в экспорте «тысяч дронов», дали условный срок

Суд в Финляндии приговорил гражданина Франции Габриэля Темина к девяти месяцам тюремного заключения условно за нарушение экспортных ограничений, сообщает Helsingin Sanomat. По данным издания, это первый приговор в стране, связанный с нарушением санкций против России.

Как пишет газета, Темин — генеральный директор финских компаний Luminor и Siberica, которые занимаются международными перевозками и складами. Бизнесмена арестовали в сентябре 2023 года. По версии обвинения, его компании отправляли в РФ различную продукцию в обход санкций.

В частности, обвинение считает, что компании бизнесмена поставили в РФ около трех тысяч беспилотников и комплектующих к ним. Кроме того, Luminor купила у тайваньской компании оборудование для перехвата дронов стоимостью около 400 тысяч долларов, которое позднее продала Казахстану. У компании не было необходимого разрешения на экспорт подобной продукции, а поставка осуществлялась транзитом через РФ. По версии обвинения, оборудование могло остаться в России.

Прокурор просил назначить Темину четыре года лишения свободы, однако суд отклонил большую часть обвинений. По версии суда, в деле не были представлены доказательства того, что продукция поставлялась российским компаниям или оставалась в России.

В итоге бизнесмена признали виновным только по двум эпизодам. Первый касался поставки в Казахстан оборонного оборудования без разрешения, второй — поставки в РФ инструментов из Германии, подпадающих под экспортные ограничения. В документах пунктом назначения этих инструментов был указан Казахстан, однако их отправили в Санкт-Петербург. Бизнесмена также обязали передать в пользу государства 11 тысяч евро, которые компании получили в результате незаконной деятельности.

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