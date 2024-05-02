Война Семьсот девяносто девятый день. Онлайн «Медузы»
«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 1 мая читайте здесь.
Главные новости:
- Госдеп США обвинил Россию в применении химического оружия во время боевых действий в Украине.
- Постпред Украины в ООН намекнул на разрушение Крымского моста в 2024 году.
- Беспилотники атаковали восемь регионов России. Под удар попали объекты энергетики и НПЗ.
- Россия нанесла ракетный удар по Одессе. Пострадали 14 человек.
В Москве возле жилого дома на улице Хачатуряна нашли предмет, похожий на мину «Лепесток», сообщили РИА Новости и Baza.
По данным телеграм-канала, подозрительный предмет обнаружили на газоне между подъездами дома № 12. На место вызвали саперов.
Вскоре оказалось, что мина учебная и взрывчатки в ней не нашли.
Агентство Associated Press опубликовало видео из Часова Яра Донецкой области, снятое с беспилотника. На записи видны масштабы разрушений города, который регулярно атакуют и пытаются захватить войска РФ.
Часов Яр — стратегически важная точка на участке фронта в Донецкой области. В середине апреля главнокомандующий ВСУ Александр Сырский говорил, что российское военное руководство поручило своим войскам захватить город до 9 мая.
Главное управление разведки Минобороны Украины заявило, что российские военные запускают дроны-камикадзе над ядерными реакторами захваченной Запорожской атомной электростанции.
В доказательство своего заявления украинская военная разведка опубликовала видео с российского дрона, полученное, как утверждается, с помощью радиоэлектронной разведки.
Как утверждает ведомство, траектория полета российского дрона-камикадзе пролегает над энергоблоками ЗАЭС в сторону Никопольской и Марганецкой общин Днепропетровской области, подвергающихся постоянным российским атакам.
Представитель ГУР Андрей Черняк в комментарии изданию «Бабель» в конце апреля заявил, что россияне используют территорию ЗАЭС для запусков беспилотников, пользуясь тем, что ВСУ не могут открыть ответный огонь. Утверждается, что российские военные оборудовали пусковые площадки для дронов у шестого реактора ЗАЭС.
Во время войны оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, невозможно.
- С начала полномасштабной войны власти России и руководство захваченной РФ Запорожской атомной станции несколько раз обвиняли ВСУ в атаках на АЭС с помощью беспилотников. В ГУР говорили, что эти атаки осуществляли войска РФ.
За минувшие сутки российские войска обстреляли территорию 10 украинских областей, сообщил медиацентр Минобороны Украины.
Всего из различных видов вооружения, включая минометы, артиллерии, танки, системы залпового огня, беспилотники и тактическую авиацию, атакованы 105 населенных пунктов и 143 объекта инфраструктуры. Есть погибшие и раненые среди мирных жителей, количество жертв уточняется.
Так, в Николаевской области украинские системы ПВО сбили российскую ракету Х-59, рассказал глава военной администрации региона Виталий Ким. Обломки сбитой ракеты повредили транспортную инфраструктуру. Пострадавших нет.
Власти Сумской области сообщили, что войска РФ в течение 1 мая совершили 31 обстрел пограничных территорий и населенных пунктов региона.
Глава Днепропетровской области Сергей Лысак сообщил, что российские военные вечером 1 мая и утром 2 мая три раза обстреляли Никопольский район региона из тяжелой артиллерии и систем залпового огня и девять раз атаковали его дронами. Повреждены двухэтажный жилой дом, административное здание, агрофирма и микроавтобус.
В Донецкой области в результате обстрелов за минувшие сутки погибли четыре человека, еще восемь получили ранения. Всего войска РФ за сутки 18 раз обстреляли населенные пункты региона, заявил глава военной администрации области Вадим Филашкин.
Беспилотники атаковали восемь регионов России. Под удар попали объекты энергетики и НПЗ
Минобороны РФ заявило, что российские средства ПВО сбили или перехватили 12 украинских беспилотников над территорией России в ночь на 2 мая. Пять дронов уничтожили над территорией Брянской области, три — над Краснодарским краем, два — над Ростовской областью, по одному — над Курской и Белгородской областями.
Под удар беспилотников, по сообщениям региональных властей, попали как минимум три региона, о которых Минобороны РФ не упоминает. Так, в Смоленской области беспилотники пытались атаковать объект гражданской энергетической инфраструктуры в Рославльском районе, никто не пострадал.
В Орловской области при попытке обезвредить беспилотники в Глазуновском и Свердловском районах повреждения получили объекты энергетической инфраструктуры. В результате частично нарушено электроснабжение. Есть ли пострадавшие, местные власти не уточнили.
В Воронежской области, как рассказал губернатор Александр Гусев, в течение семи с половиной часов действовала опасность атаки БПЛА. Последствия обстрела местные власти не комментировали.
В Краснодарском крае беспилотники сбили в районе поселка Афипский, сообщили телеграм-каналы Shot и Astra. Местные жители рассказали, что слышали три взрыва. Предполагается, что дроны сбили на подлете к Афипскому НПЗ, который расположен в трех километрах от поселка. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев эти сообщения пока не комментировал.
В Курской области в результате атаки дрона в поселке Поныри повреждения получили линии электропередачи, из-за чего в населенном пункте нет света. В Брянской области один БПЛА уничтожили над Стародубским муниципальным округом, два — над Погарским районом. Где сбили еще два беспилотника, не уточняется. Утверждается, что пострадавших и разрушений нет.
В Ростовской области силы ПВО сбили два беспилотника в районе Новошахтинска и Каменска-Шахтинского. Пострадавших и повреждений нет. Власти Белгородской области не комментировали сообщения об атаке беспилотника.
Постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица намекнул на разрушение Крымского моста в 2024 году
Дипломат опубликовал в соцсети X картинку с шестью «основными типами мостов на 2024 года». На ней перечислены: «Арочные мосты», «Консольные мосты», «Вантовые мосты», «Подвесные мосты», «Связанные арочные мосты» и «Керченские мосты». В первых пяти случаях даны схематические изображения соответствующих конструкций, а под подписью «Керченские мосты» ничего нет.
- С начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину Крымский мост, построенный вскоре после аннексии полуострова Россией, дважды подвергся атакам. Официально власти Украины причастность к атакам на Крымский мост не признавали, но намекали на то, что он должен быть разрушен.
- В начале апреля британская The Guardian писала со ссылкой на источники в украинской спецслужбе, что ГУР Минобороны Украины готовит новое нападение на Крымский мост в первой половине 2024 года.
Последствия обстрела Одессы
Как сообщали местные власти, вечером 1 мая российские военные нанесли ракетный удар по городу. 14 человек пострадали, повреждена гражданская инфраструктура, в том числе складские помещения почты. Возник крупный пожар, его потушили спасатели.
Утренняя сводка Генштаба ВСУ. Главное
- За минувшие сутки войска РФ нанесли пять ракетных и 63 авиационных удара, совершили 72 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям ВСУ и населенным пунктам Украины.
- Произошло 121 боевое столкновение. На купянском направлении ВСУ отразили 14 атак противника в районах населенных пунктов Петропавловка, Ивановка, Кисловка, Котляровка, Берестово, Копанки Харьковской области; Стельмаховка Луганской области.
- На лиманском направлении украинские военные отбили 14 атак россиян в районах населенных пунктов Грековка, Новоегоровка, Невское и Серебрянского лесничества Луганской области, а также Тернов Донецкой области.
- На бахмутском направлении ВСУ отразили 20 атак противника в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Верхнекаменское, Спирное, Новый Донецкой области.
- На авдеевском направлении украинские военные отбили 39 атак россиян в районах населенных пунктов Калиново, Архангельское, Прогресс, Очеретино, Сокол, Соловьево, Новопокровское, Семеновка, Уманское, Яснобродовка, Нетайлово, Первомайское Донецкой области.
- На новопавловском направлении войска РФ 22 раза пытались прорвать оборону ВСУ в районах населенных пунктов Красногоровка, Георгиевка, Новомихайловка, Водяное и Урожайное Донецкой области.
- Украинские авиация и подразделения ракетных войск поразили один пункт управления, станцию управления беспилотниками и восемь районов сосредоточения личного состава противника.
Во время войны оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, невозможно.
В середине апреля в Украине ужесточили правила мобилизации — а незадолго до этого понизили призывной возраст с 27 до 25 лет. Одновременно даже украинские власти признают, что пакет военной помощи от США не сможет решить все проблемы ВСУ на фронте. Журналистка польского издания Gazeta Wyborcza Виктория Беляшина съездила в Киев и пообщалась с политиками, учеными и простыми украинцами, чтобы понять, что они чувствуют на третий год полномасштабной войны с Россией. С разрешения журналистки и ее издания «Медуза» публикует этот репортаж.
Войска РФ нанесли ракетный удар по Одессе. Пострадали 14 человек
Обстрел произошел вечером 1 мая. Как сообщил глава администрации Одесской области Олег Кипер, одного пострадавшего госпитализировали в состоянии средней степени тяжести, остальным оказали медпомощь на месте.
По словам Кипера, российские войска ударили по Одессе баллистическими ракетами. В результате атаки повреждена гражданская инфраструктура, в частности складские помещения почты. Возник крупный пожар, его ликвидировали спасатели, сообщили в Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. В ближайших к месту попадания ракеты домах выбило окна.
Под ракетный удар попали сортировочное депо и отделение «Новой почты», сообщили в компании. Среди сотрудников почты никто не погиб и не пострадал. Компания пообещала выплатить компенсацию за посылки, уничтоженные при обстреле.
Здравствуйте! Начинается 799-й день полномасштабного вторжения России в Украину. В этой трансляции мы продолжим следить за главными событиями, связанными с войной. Спасибо, что читаете нас.