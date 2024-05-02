Война Семьсот девяносто девятый день. Онлайн «Медузы»

За минувшие сутки российские войска обстреляли территорию 10 украинских областей, сообщил медиацентр Минобороны Украины.

Всего из различных видов вооружения, включая минометы, артиллерии, танки, системы залпового огня, беспилотники и тактическую авиацию, атакованы 105 населенных пунктов и 143 объекта инфраструктуры. Есть погибшие и раненые среди мирных жителей, количество жертв уточняется.

Так, в Николаевской области украинские системы ПВО сбили российскую ракету Х-59, рассказал глава военной администрации региона Виталий Ким. Обломки сбитой ракеты повредили транспортную инфраструктуру. Пострадавших нет.

Власти Сумской области сообщили, что войска РФ в течение 1 мая совершили 31 обстрел пограничных территорий и населенных пунктов региона.

Глава Днепропетровской области Сергей Лысак сообщил, что российские военные вечером 1 мая и утром 2 мая три раза обстреляли Никопольский район региона из тяжелой артиллерии и систем залпового огня и девять раз атаковали его дронами. Повреждены двухэтажный жилой дом, административное здание, агрофирма и микроавтобус.

В Донецкой области в результате обстрелов за минувшие сутки погибли четыре человека, еще восемь получили ранения. Всего войска РФ за сутки 18 раз обстреляли населенные пункты региона, заявил глава военной администрации области Вадим Филашкин.