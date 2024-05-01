Война Семьсот девяносто восьмой день. Онлайн «Медузы»
«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 30 апреля читайте здесь.
Главные новости:
- Российские военные атаковали центр Одессы баллистическими ракетами. Погибли три человека. Минобороны РФ утверждает, что в результате удара был поражен штаб оперативного командования ВСУ «Юг».
- Беспилотники второй раз за два месяца атаковали Рязанский нефтеперерабатывающий завод. Источники украинских СМИ назвали удар операцией ГУР.
- Сергей Шойгу потребовал нарастить поставки оружия и военной техники «для поддержания требуемых темпов наступления».
Четыре жителя Никополя пострадали от артобстрела и удара дрона-камикадзе
Как сообщил глава Днепропетровской областной администрации Сергей Лысак, 47-летний мужчина и 27-летняя женщина были госпитализированы в состоянии средней тяжести. Также пострадали мужчина 44 лет и 43-летняя женщина. В результате обстрела повреждены семь частных домов и шесть хозяйственных строений, школа, спортивная площадка и несколько отделений городской больницы
Утром 1 мая Лысак рассказал, что российские войска обстреляли Никополь трижды за вечер 30 апреля — в том числе с применением РСЗО «Град». Пострадала 82-летняя женщина. Повреждения получили семь многоэтажных и один двухэтажный дом, административное здание, детский сад, заправка, линия электропередач.
В результате российского авиаудара по Золочеву в Харьковской области пострадали пять человек, сообщил офис генпрокурора Украины
Ранее было известно о двух пострадавших. Два человека погибли. Это 38-летняя женщина и ее отец (его возраст не называется), которые находились в одной машине. Начато досудебное расследование по статье о нарушении законов и обычаев войны, сопряженном с умышленным убийством.
Офис генпрокурора также опубликовал фотографии с места удара.
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Власти Удмуртии отменили парад в честь Дня Победы по соображениям безопасности
Об этом сообщил глава республики Андрей Бречалов.
«У нас особый регион, оборонный, стратегически важный. Мы знаем, что планируются разного рода провокации, все службы республики в режиме повышенной готовности. Но большая часть участников парада — это дети. Мы не можем так рисковать и не дадим противнику возможность поднять боевой дух за счет наших детей <…> Друзья, надеюсь на ваше понимание и поддержку. Нет ничего важнее безопасности», — написал Бречалов в своем телеграм-канале.
Ранее об отмене парадов на 9 мая объявили власти Курской, Псковской, Белгородской и Брянской областей. Парад также не будет проводиться и в Рязани.
Шесть человек, по последним данным, погибли в результате ракетного удара армии РФ по Одессе 29 апреля, заявил глава города Геннадий Труханов. 1 мая в больнице умер мужчина, раненный при обстреле.
Минобороны РФ заявило, что российская армия поразила штаб оперативного командования ВСУ «Юг» в Одессе
Подробностей удара военное ведомство не привело. В сообщении в телеграм-канале Минобороны утверждается, что штаб, а также «живая сила и военная техника противника в 112 районах» были поражены «оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией».
Ранее власти Одесской области сообщили, что в ночь на 1 мая российские военные атаковали центр города баллистическими ракетами, в результате чего три человека погибли и три получили ранения.
В оперативном командовании ВСУ «Юг» пока не комментировали заявление Минобороны РФ.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта.
В первые месяцы полномасштабной войны администрация президента (АП) начала активно призывать российских чиновников ехать на работу в аннексированных территориях — в Кремле не доверяли местным кадрам; кроме того, людей не хватало. Проверенных политиков привлекали быстрым карьерным ростом, большими выплатами и обещаниями, что те, кто поработает в Донбассе и оккупированных частях Запорожской и Херсонской областей, автоматически станут «новым президентским кадровым резервом». Это привлекло многих региональных чиновников, и они отправились на «новые территории».
Однако теперь, как рассказывает близкий к АП собеседник «Медузы», поездки туда «воспринимают как вахту». Чиновники, поработавшие в оккупированных регионах, ожидаемых высоких постов так и не получили.
В результате обстрела со стороны ВСУ без электричества осталось село Старый Хутор в Белгородской области, заявил губернатор Вячеслав Гладков. Осколки снарядов повредили три частных дома и два автомобиля. О пострадавших Гладков не сообщил.
Ранее глава региона заявил, что под удар дронов-камикадзе попало село Вознесеновка. В результате была повреждена кровля хозяйственной постройки и неназванный торговый объект. Люди не пострадали.
СБУ сообщила о «контрразведывательных мероприятиях» в центре Киева
Как сообщается в телеграм-канале спецслужбы, такие «мероприятия» проводятся в Шевченковском районе города, в том числе на Софийской и Михайловской площадях.
Своей целью СБУ называет «проверку и усиление контрдиверсионной защиты важных государственных объектов и мест массового пребывания людей». Сотрудники спецслужбы и других подразделений, обороняющих Киев, осматривают здания и помещения и проверяют граждан.
Как говорится в телеграм-канале СБУ, при проведении проверок возможны ограничения прохода и проезда по улицам, проверка документов граждан и осмотр автотранспорта.
Спецслужба призывает людей отнестись к проверкам с пониманием и « должным образом реагировать на законные действия и требования правоохранителей».
Первые истребители F-16 могут появиться в Украине после Пасхи, заявил спикер Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш.
Военный отметил, что дата поставок самолетов несколько раз менялась, а точные сроки назвать сложно. «Это вопрос к высшему военно-политическому руководству. Когда первые истребители прибудут в Украину, мы обязательно об этом скажем», — заявил Евлаш.
Пасха в этом году отмечается 5 мая.
По подсчетам The New York Times, Киев должен получить от Дании, Нидерландов, Норвегии и Бельгии 45 истребителей F-16 после того, как украинские пилоты завершат обучение. В марте газета отмечала, что к лету 2024 года 12 летчиков ВСУ будут готовы к полетам на F-16, однако союзники к тому моменту передадут Украине лишь шесть самолетов.
Два человека погибли, двое пострадали в результате авиаудара российских войск по Харьковской области
Как заявил глава администрации региона Олег Синегубов, около 10 утра армия РФ сбросила корректируемые авиабомбы на поселок Золочев в Богодуховском районе. В результате погибли мужчина и женщина, которые в момент удара были в машине. Также загорелись еще три автомобиля неподалеку от места удара, пострадали 77-летний мужчина и женщина 74 лет.
Сергей Шойгу потребовал нарастить поставки оружия и военной техники «для поддержания требуемых темпов наступления»
Министр обороны провел совещание в штабе Объединенной группировки войск, сообщило российское военное ведомство. Шойгу заслушал доклады командующих группировками войск в Украине и заявил, что российские военные «продолжают выполнять боевые задачи в соответствии с планом специальной военной операции».
При этом министр отметил, что «для поддержания требуемых темпов наступления» российским военным нужно больше оружия и техники.
«Для поддержания требуемых темпов наступления и обеспечения наращивания боевого состава группировок войск для дальнейших действий необходимо повышать объемы и качество поставляемых в войска вооружения и военной техники, в первую очередь средств поражения», — заявил Шойгу.
Беспилотники второй раз за два месяца атаковали Рязанский нефтеперерабатывающий завод. Источники украинских СМИ назвали удар операцией ГУР
В ночь на среду глава Рязанской области Павел Малков сообщил в своем телеграм-канале, что регион подвергся атаке дрона. «По предварительной информации пострадавших нет, проводится проверка», — написал он.
Минобороны РФ позже сообщило, что всего ночью были перехвачены и уничтожены шесть дронов: по одному над Рязанской, Белгородской и Курской областями и три над Воронежской. О последствиях атаки ведомство не сообщило.
В соцсетях и телеграм-каналах появились фото и видео, на которых, как утверждается, показаны последствия атаки на НПЗ. Судя по ним, на заводе начался пожар.
«РБК-Украина» со ссылкой на источники в спецслужбах называет удар дронов по заводу операцией Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины. Издание отмечает, что этот НПЗ ранее уже атаковали украинские беспилотники — 13 марта 2024 года.
«Украинская правда» также со ссылкой на источник в ГУР пишет, что завод получил «значительные повреждения», однако последствия атаки уточняются.
Российские военные в ночь на 1 мая атаковали центр Одессы баллистическими ракетами. Погибли три человека
Один из погибших — сотрудник полиции, сообщил глава Одесской областной администрации Олег Кипер. Еще три человека были ранены. По словам мэра Одессы Геннадия Труханова, в результате атаки повреждены жилые дома и гражданская инфраструктура.
Минобороны РФ атаку не комментировало. РИА Новости со ссылкой на «одесское сопротивление» утверждает, что целью атаки был штаб ВСУ в районе площади Куликово Поле в центре города.
Это уже второй удар по Одессе за последние дни, который привел к гибели людей. Вечером 29 апреля под обстрел попала набережная в районе Литературной улицы, в результате погибли пять человек.
Здравствуйте. Начинается 798-й день полномасштабного вторжения российских войск в Украину. В этой трансляции мы продолжим рассказывать обо всем, что происходит на фронте — и о последствиях войны. Спасибо, что читаете нас.