Война Семьсот девяносто восьмой день. Онлайн «Медузы»

Четыре жителя Никополя пострадали от артобстрела и удара дрона-камикадзе

Как сообщил глава Днепропетровской областной администрации Сергей Лысак, 47-летний мужчина и 27-летняя женщина были госпитализированы в состоянии средней тяжести. Также пострадали мужчина 44 лет и 43-летняя женщина. В результате обстрела повреждены семь частных домов и шесть хозяйственных строений, школа, спортивная площадка и несколько отделений городской больницы

Утром 1 мая Лысак рассказал, что российские войска обстреляли Никополь трижды за вечер 30 апреля — в том числе с применением РСЗО «Град». Пострадала 82-летняя женщина. Повреждения получили семь многоэтажных и один двухэтажный дом, административное здание, детский сад, заправка, линия электропередач.