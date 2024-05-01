В Германии леворадикальные активисты сожгли дачный домик главы концерна Rheinmetall из-за поставок оружия в Украину
В Германии леворадикальные активисты сожгли садовый домик главы оружейной компании Rheinmetall Армина Паппергера. Об этом сообщает Bild.
Строение, расположенное в Хермансбурге в Нижней Саксонии на севере Германии, сгорело в ночь на 30 апреля.
Левые радикалы, взявшие на себя ответственность за поджог, опубликовали в интернете сообщение, где заявили, что «Rheinmetall — один из тех, кто наживается на так называемом переломе». По их словам, сейчас предприятие запасается старой бронетехникой, «которую теперь можно продать Украине вместе с боеприпасами и получить значительную прибыль».
«Rheinmetall планирует, производит и убивает не только в национальном масштабе», — отметили активисты.
В конце письма содержится приписка: «Свободу Даниэле!». Судя по всему, имеется в виду леворадикальная активистка Даниэла Клетте, которая была задержана в Берлине два месяца назад после 30 лет поисков по обвинениям в причастности к диверсиям и убийствам.
Rheinmetall — один из крупнейших производителей военной техники в Германии и во всей Европе.
После начала войны в Украине Rheinmetall получил от властей Германии и других европейских стран большое количество заказов на производство снарядов и вооружений. Рыночная капитализация компании с начала 2022 года выросла в пять раз.