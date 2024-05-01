В Германии леворадикальные активисты сожгли дачный домик главы концерна Rheinmetall из-за поставок оружия в Украину

В Германии леворадикальные активисты сожгли садовый домик главы оружейной компании Rheinmetall Армина Паппергера. Об этом сообщает Bild.

Строение, расположенное в Хермансбурге в Нижней Саксонии на севере Германии, сгорело в ночь на 30 апреля.

Левые радикалы, взявшие на себя ответственность за поджог, опубликовали в интернете сообщение, где заявили, что «Rheinmetall — один из тех, кто наживается на так называемом ». По их словам, сейчас предприятие запасается старой бронетехникой, «которую теперь можно продать Украине вместе с боеприпасами и получить значительную прибыль».

«Rheinmetall планирует, производит и убивает не только в национальном масштабе», — отметили активисты.

В конце письма содержится приписка: «Свободу Даниэле!». Судя по всему, имеется в виду леворадикальная активистка Даниэла Клетте, которая была задержана в Берлине два месяца назад после 30 лет поисков по обвинениям в причастности к диверсиям и убийствам.

Rheinmetall — один из крупнейших производителей военной техники в Германии и во всей Европе.

После начала войны в Украине Rheinmetall получил от властей Германии и других европейских стран большое количество заказов на производство снарядов и вооружений. Рыночная капитализация компании с начала 2022 года выросла в пять раз.

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