Дом в Берлине, где задержали Даниэлу Клетте. 28 февраля 2024 года Annette Riedl / dpa / Scanpix / LETA

Полиция Берлина вечером 26 февраля задержала бывшую участницу немецкой леворадикальной «Фракции Красной армии» (RAF) Даниэлу Клетте, скрывавшуюся более 30 лет, сообщает Deutsche Welle.

Информацию о том, где может находиться Клетте, полиция получила еще в ноябре 2023 года, уточняет BBC News. Как выяснилось, 65-летняя женщина жила в берлинском районе Кройцберг под именем Клаудия. У нее также был итальянский паспорт на это имя, пишет Blid. Соседи в разговоре с журналистами описали Клетте как дружелюбную женщину, которая гуляла с собакой и давала уроки математики.

При задержании она не оказывала сопротивления. Личность Клетте подтвердили по отпечаткам пальцев. При обыске полицейские нашли в ее квартире патроны и два пистолетных магазина, пишет DW.

Вместе с Клетте был задержан еще один человек, но позднее его отпустили.

После задержания Клетте доставили на вертолете в Бремен, а оттуда в Верден, где ее заключили под стражу, пишет NRD. Власти Германии обвиняют Клетте и двух ее сообщников — бывших членов RAF Буркхарда Гарвега и Эрнста Фолькера Штауба — в покушении на убийство и серии ограблений, совершенных в период с 1999 по 2016 год. Власти считают, что этими ограблениями участники зарабатывали себе на жизнь. «Би-би-си» уточняет, что речь идет о миллионах евро.

Как отмечает агентство DPA, Клетте, Гарвег и Штауб относятся к третьему поколению RAF, действовавшему в 1980-1990 годах. «Фракция Красной армии» была создана в конце 1960-х и существовала до 1998 года, когда официально объявила о своем роспуске.

За время существования RAF участники группировки совершили более 30 убийств, еще более 200 человек были ранены. Среди жертв — политики и крупные бизнесмены. В частности, именно третьему поколению участников группировки приписывается убийство генерального прокурора при Верховном суде Германии Зигфрида Бубака и председателя правления Deutsche Bank Альфреда Херрхаузена.

По информации Bild, Клетте может быть непосредственно причастна к подрыву тюрьмы Вайтерштадт в марте 1993 года. Тюрьму, которую еще не успели ввести в эксплуатацию, разрушили пятью взрывами — всего было использовано около 200 килограммов взрывчатки. Клетте также предположительно участвовала в вооруженном нападении на посольство США в Бонне в феврале 1991 года. Как пишет Bild, на месте преступления были обнаружены следы ее ДНК. Агентство Reuters вместе с тем сообщает, что Клетте находилась в розыске из-за преступлений, совершенных уже после роспуска RAF.

Как отмечает берлинское издание Schön (его запустили основатели «Медузы»), Кройцберг, где жила Даниэла Клетте, — не просто один из центральных районов Берлина, а самый его географический центр. До воссоединения ГДР и ФРГ именно здесь проходила Берлинская стена, и в примыкающих к ней микрорайонах селились турецкие иммигранты, люди левых убеждений и бывшие сквоттеры. Такими эти районы остались и после того, как стену снесли. Вплоть до 2010-х годов здесь могли легко найти квартиру даже те, у кого было не все в порядке с документами, отмечает Schön.

Вероятно, именно это обстоятельство позволило Клетте много лет снимать здесь жилье и оставаться незамеченной. «Мне все равно, что она делала 30 лет назад, — рассказал один из соседей Клетте. — Женщина была милой, скромной и вела себя незаметно».

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Глава министерства внутренних дел Нижней Саксонии Даниэла Беренс назвала арест Клетте одним из самых значимых достижений полиции за последние десятилетия. «Терроризм сегодня остается одной из величайших угроз миру, безопасности и стабильности. Терроризм — это серьезное преступление, которому нет оправдания», — заявила министр. Она добавила, что правоохранительные органы приложат все необходимые усилия для поимки Буркхарда Гарвега и Эрнста Фолькера Штауба.