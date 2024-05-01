Российские военные атаковали центр Одессы баллистическими ракетами. Погибли три человека

Российские военные в ночь на 1 мая атаковали центр Одессы. Об этом заявил глава областной гражданской администрации Олег Кипер.

По его словам, атака велась баллистическими ракетами. В результате погибли три человека, в том числе один сотрудник полиции. Еще трое получили ранения.

Мэр Одессы Геннадий Труханов также сообщил, что в результате атаки повреждены жилые дома и гражданская инфраструктура.

Минобороны РФ атаку не комментировало. РИА Новости со ссылкой на «одесское сопротивление» утверждает, что целью атаки был штаб ВСУ в районе площади Куликово Поле в центре города.

Это уже второй удар по Одессе за последние дни, который привел к гибели людей. Вечером 29 апреля под обстрел попала набережная в районе Литературной улицы, в результате погибли пять человек.

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