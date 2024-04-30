State Emergency Service of Ukraine / Scanpix / LETA

Вечером 29 апреля войска РФ нанесли ракетный удар по Одессе. Под обстрел попала, как рассказал глава Одесской области Олег Кипер, «одна из самых популярных среди одесситов и гостей города локаций, где люди гуляли с детьми, собаками и занимались спортом» — это набережная в районе Литературной улицы. В результате удара повреждены жилые дома и гражданская инфраструктура.

Сразу после удара в телеграм-каналах опубликовали фото и видео с последствиями удара — изображения погибших и раненых, девушки, склонившейся над погибшей собакой, женщины, которой стало плохо рядом с погибшим при обстреле, а также горящего здания Дворца студентов Одесской юридической академии. Он известен как «замок Гарри Поттера».

Мы спрятали это изображение, потому что это страшно. Хотя война выглядит именно так. Все равно хочу увидеть

Мы спрятали это изображение, потому что это страшно. Хотя война выглядит именно так. Все равно хочу увидеть Курс Одесса

Тело погибшего в результате ракетного удара по Одессе, 29 апреля 2024 года Igor Tkachenko / EPA / Scanpix / LETA

По данным местных властей, в результате обстрела погибли пять человек. Еще один житель города умер после инсульта, который произошел, как утверждается, из-за ракетного удара. Как сообщили в одесском Международном гуманитарном университете, из-за обстрела погиб проректор по вопросам учебно-инновационного развития и экономической деятельности вуза Борис Васильев.

Вечером в понедельник было известно о 32 пострадавших, 25 из них госпитализированы. Сообщалось, что в больницу попали двое детей и беременная женщина. Утром 30 апреля власти Одессы сообщили, что в больницах остаются 23 человека, среди них — восемь раненых в тяжелом состоянии, еще четверо (по другой информации — пятеро), включая четырехлетнюю девочку, — в крайне тяжелом состоянии. Власти Одесской области объявили 30 апреля днем траура.

Армия РФ ударила по Одессе баллистической ракетой «Искандер» с кассетным боезарядом, заявил генпрокурор Украины Андрей Костин. Он опубликовал видеозапись с камер наблюдения, на которой видны десятки взрывов, предположительно, кассетных суббоеприпасов, разлетевшихся от моря до Литературной улицы.

«Это неизбирательное оружие, использование которого может привести к значительным жертвам среди гражданского населения. В радиусе 1,5 километра от места обстрела изъяты металлические фрагменты и обломки ракеты. Следствие имеет основания полагать, что решение об использовании именно такого оружия было принято офицерами ВС РФ сознательно, чтобы убить как можно больше мирных украинцев», — написал Костин в посте с видео.

Среди пострадавших при обстреле — бывший глава ЦИК Украины и депутат Верховной рады Сергей Кивалов. По данным «Украинской правды», его госпитализировали с ранением бедра и кровотечением. Телеграм-каналы опубликовали видео, как Кивалова в халате увозят на машине скорой помощи.

Внимание, на видео есть мат.

Сергей Кивалов в 2004 году во время выборов президента Украины возглавлял Центральную избирательную комиссию. Его обвиняли в фальсификациях в пользу Виктора Януковича. Но в итоге Кивалова не привлекли ни к административной, ни к уголовной ответственности.

В 2007-2014 годах Кивалов состоял в Партии регионов Януковича. Он был соавтором закона о защите статуса русского языка в Украине, а в 2020 году баллотировался на должность главы администрации Одессы и в рамках предвыборной кампании выступал за права русскоязычного населения. В 2009 году президент России Дмитрий Медведев наградил Кивалова Орденом дружбы «за вклад в развитие сотрудничества между РФ и Украиной», а в 2013-м Владимир Путин отметил украинского политика медалью Пушкина «за вклад в сохранение и популяризацию русского языка и культуры за рубежом». Сейчас Кивалов занимает должности президента Международного гуманитарного университета и Одесской юридической академии.

«Замок Гарри Поттера», который считается резиденцией Кивалова, но официально принадлежит Международному гуманитарному университету, в результате российского удара почти полностью сгорел. Кивалов отрицал, что живет в «замке». В 2015 году активисты «Автомайдана», проникшие в особняк, опубликовали снимки интерьера с портретами политика на стенах.

Sergey Smolentsev / Reuters / Scanpix / LETA

После начала полномасштабной войны «Украинская правда» со ссылкой на источники в разведке Украины писала, что Россия рассматривала Кивалова как одного из возможных кандидатов на пост главы Одессы в случае российской оккупации города. Издание утверждало, что в июне 2022 года политик встречался с членом Синода РПЦ, митрополитом Кишиневским Владимиром в Молдове, которого в публикации называли «соратником» патриарха Кирилла. Кивалов тогда отказался комментировать свою поездку в ответ на запрос украинских журналистов.

Обстрел Одессы. Фотографии

В Одессе после ракетного удара российских войск сгорел «замок Гарри Поттера». В Черкассах ветераны ВСУ с ампутациями проходят реабилитацию на футбольном поле Семьсот девяносто шестой день войны. Фотографии

Обстрел Одессы. Фотографии

В Одессе после ракетного удара российских войск сгорел «замок Гарри Поттера». В Черкассах ветераны ВСУ с ампутациями проходят реабилитацию на футбольном поле Семьсот девяносто шестой день войны. Фотографии