Россия нанесла ракетный удар по Одессе. Пять человек погибли, более 30 пострадали Среди раненых — бывший сторонник Януковича Сергей Кивалов. Его называли одним из возможных кандидатов на пост главы города в случае российской оккупации
Вечером 29 апреля войска РФ нанесли ракетный удар по Одессе. Под обстрел попала, как рассказал глава Одесской области Олег Кипер, «одна из самых популярных среди одесситов и гостей города локаций, где люди гуляли с детьми, собаками и занимались спортом» — это набережная в районе Литературной улицы. В результате удара повреждены жилые дома и гражданская инфраструктура.
Сразу после удара в телеграм-каналах опубликовали фото и видео с последствиями удара — изображения погибших и раненых, девушки, склонившейся над погибшей собакой, женщины, которой стало плохо рядом с погибшим при обстреле, а также горящего здания Дворца студентов Одесской юридической академии. Он известен как «замок Гарри Поттера».
По данным местных властей, в результате обстрела погибли пять человек. Еще один житель города умер после инсульта, который произошел, как утверждается, из-за ракетного удара. Как сообщили в одесском Международном гуманитарном университете, из-за обстрела погиб проректор по вопросам учебно-инновационного развития и экономической деятельности вуза Борис Васильев.
Вечером в понедельник было известно о 32 пострадавших, 25 из них госпитализированы. Сообщалось, что в больницу попали двое детей и беременная женщина. Утром 30 апреля власти Одессы сообщили, что в больницах остаются 23 человека, среди них — восемь раненых в тяжелом состоянии, еще четверо (по другой информации — пятеро), включая четырехлетнюю девочку, — в крайне тяжелом состоянии. Власти Одесской области объявили 30 апреля днем траура.
Армия РФ ударила по Одессе баллистической ракетой «Искандер» с кассетным боезарядом, заявил генпрокурор Украины Андрей Костин. Он опубликовал видеозапись с камер наблюдения, на которой видны десятки взрывов, предположительно, кассетных суббоеприпасов, разлетевшихся от моря до Литературной улицы.
«Это неизбирательное оружие, использование которого может привести к значительным жертвам среди гражданского населения. В радиусе 1,5 километра от места обстрела изъяты металлические фрагменты и обломки ракеты. Следствие имеет основания полагать, что решение об использовании именно такого оружия было принято офицерами ВС РФ сознательно, чтобы убить как можно больше мирных украинцев», — написал Костин в посте с видео.
Среди пострадавших при обстреле — бывший глава ЦИК Украины и депутат Верховной рады Сергей Кивалов. По данным «Украинской правды», его госпитализировали с ранением бедра и кровотечением. Телеграм-каналы опубликовали видео, как Кивалова в халате увозят на машине скорой помощи.
Внимание, на видео есть мат.
Сергей Кивалов в 2004 году во время выборов президента Украины возглавлял Центральную избирательную комиссию. Его обвиняли в фальсификациях в пользу Виктора Януковича. Но в итоге Кивалова не привлекли ни к административной, ни к уголовной ответственности.
В 2007-2014 годах Кивалов состоял в Партии регионов Януковича. Он был соавтором закона о защите статуса русского языка в Украине, а в 2020 году баллотировался на должность главы администрации Одессы и в рамках предвыборной кампании выступал за права русскоязычного населения. В 2009 году президент России Дмитрий Медведев наградил Кивалова Орденом дружбы «за вклад в развитие сотрудничества между РФ и Украиной», а в 2013-м Владимир Путин отметил украинского политика медалью Пушкина «за вклад в сохранение и популяризацию русского языка и культуры за рубежом». Сейчас Кивалов занимает должности президента Международного гуманитарного университета и Одесской юридической академии.
«Замок Гарри Поттера», который считается резиденцией Кивалова, но официально принадлежит Международному гуманитарному университету, в результате российского удара почти полностью сгорел. Кивалов отрицал, что живет в «замке». В 2015 году активисты «Автомайдана», проникшие в особняк, опубликовали снимки интерьера с портретами политика на стенах.
После начала полномасштабной войны «Украинская правда» со ссылкой на источники в разведке Украины писала, что Россия рассматривала Кивалова как одного из возможных кандидатов на пост главы Одессы в случае российской оккупации города. Издание утверждало, что в июне 2022 года политик встречался с членом Синода РПЦ, митрополитом Кишиневским Владимиром в Молдове, которого в публикации называли «соратником» патриарха Кирилла. Кивалов тогда отказался комментировать свою поездку в ответ на запрос украинских журналистов.