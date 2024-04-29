В Одессе четыре человека погибли при ракетном ударе

Обновлено. Число погибших при ракетном ударе выросло до четырех человек, сообщил глава областной военной администрации Олег Кипер. Еще один мужчина, по его словам, умер в результате инсульта, спровоцированного атакой. Пострадавших — 32 человека, 25 из них госпитализированы. Среди раненых двое детей, пяти и 16 лет, и беременная женщина. По предварительным данным, уточнил Кипер, российские войска ударили по Одессе баллистической ракетой с кассетным боеприпасом.

Российские войска нанесли ракетный удар по Одессе, погибли два человека и собака, сообщил глава областной администрации Олег Кипер.

Еще восемь человек получили ранения различной степени тяжести. Среди них, по словам Кипера, есть 12-летний мальчик. Кроме того, повреждены жилые дома и гражданская инфраструктура.

Местное издание «Думская» сообщило, что после удара был виден дым в районе расположенного на побережье моря дворца студентов Одесской юридической академии (бывший дом приемов Международного гуманитарного университета), который называют «замком Гарри Поттера».

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хроника 796-го дня войны

Война Семьсот девяносто шестой день. Онлайн «Медузы»