Война Семьсот девяносто шестой день. Онлайн «Медузы»

Китайские компании начали пользоваться услугами небольших банков для расчетов с РФ, поскольку крупные кредитные организации боятся попасть под санкции США

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

По их словам, с марта крупные китайские банки усилили контроль за транзакциями, связанными с Россией, или вообще прекратили работу с ними, чтобы избежать санкций США. В связи с этим компаниям в КНР пришлось искать альтернативные способы для расчетов с российскими покупателями, например, с помощью валютных брокеров или криптовалюты, которая фактически запрещена в Китае.

Как уточняет Reuters, часть сельских банков на северо-востоке Китая все еще принимает платежи из РФ, но и здесь китайские компании столкнулись с трудностями: открытие счетов в этих банках может занять несколько месяцев. В итоге некоторые компании и вовсе принимают решение отказаться от российского рынка.

Так, менеджер компании в провинции Гуандун рассказал агентству, что с марта их фирма открыла счета в семи банках, но ни один из них не согласился принимать платежи из России. «Мы отказались от российского рынка. Мы не получили более десяти миллионов юаней (около 1,4 миллиона долларов) платежей от российской стороны и просто сдались», — заявил собеседник Reuters.

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