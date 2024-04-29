Война Семьсот девяносто шестой день. Онлайн «Медузы»
«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 28 апреля читайте здесь, фотографии предыдущего дня войны смотрите здесь.
Главные новости:
- Telegram на несколько часов заблокировал чат-боты украинской разведки и СБУ.
- Латвия, Литва и Эстония обвинили Россию в подавлении сигналов GPS в Балтийском регионе.
- Financial Times: крупнейшие европейские банки в 2023 году заплатили в России в четыре раза больше налогов, чем до войны.
- Минобороны РФ утверждает, что российские военные взяли под контроль населенный пункт Семеновка в Донецкой области.
Итало-российская торговая палата (ИРТП) приостановила работу системы, с помощью которой российские компании могли покупать итальянские товары за рубли, сообщил РИА Новости глава палаты Фердинандо Пелаццо.
По его словам, решение о приостановке работы было принято из-за опасений комитета финансовой безопасности Италии по поводу того, что разработанный ИРТП механизм мог быть использован для обхода санкций.
«В конце концов мы добровольно притормозили работу по этой схеме после того, как получили это письмо. Наши юристы рассматривают по существу полученное письмо и изучают содержание 13-го пакета санкций», — добавил собеседник агентства.
- Систему для компаний — членов ИРТП запустили в тестовом режиме в феврале, пробный период должен был продлиться три месяца. Эта система позволяла российским компаниям платить палате в рублях за итальянские товары, а сама ИРТП могла затем переводить эти деньги в Италию со своего счета в третьей стране, пишет РИА Новости.
Российские войска обстреляли село Кизомыс в Херсонской области, сообщил глава областной администрации Александр Прокудин.
«Тяжелые травмы получил 60-летний местный житель. К сожалению, ранения оказались смертельными. Сердце мужчины остановилось по дороге в больницу», — написал Прокудин. Других подробностей он не сообщил.
Брифинг Минобороны РФ. Главное:
- Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение силам противника в районах населенных пунктов Григоровка Донецкой области, Синьковка Харьковской области и Червоная Диброва Луганской области, а также отразили три атаки в районе Стельмаховки Луганской области. ВСУ потеряли до 40 военнослужащих.
- Подразделения группировки войск «Юг» улучшили положение по переднему краю и нанесли огневое поражение силам противника в районах Красногоровки и Константиновки Донецкой области. ВСУ потеряли до 395 военнослужащих.
- Подразделения группировки войск «Центр» взяли под контроль Семеновку в Донецкой области, нанесли поражение силам противника в районах Новоалександровки, Архангельского, Тарасовки и Заветного Донецкой области, а также отразили десять атак в районах населенных пунктов Ленинское, Новгородское, Очеретино, Семеновка, Новобахмутовка, Нетайлово, Новокалиново и Бердычи Донецкой области. ВСУ потеряли до 370 военнослужащих.
- Подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение силам противника в районах Старомайорского и Водяного Донецкой области и отразили две атаки в районе Урожайного Донецкой области. ВСУ потеряли до 125 военнослужащих.
- Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено огневое поражение силам противника в районах Степногорска и Преображенки Запорожской области. ВСУ потеряли до 45 военнослужащих.
- Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ поражен цех сборки беспилотных летательных аппаратов, а также живая сила и военная техника ВСУ в 110 районах.
- Средствами противовоздушной обороны сбиты 22 беспилотных летательных аппарата, реактивный снаряд системы залпового огня «Ураган» и управляемая авиационная бомба JDAM.
Пожалуйста, относитесь с осторожностью к заявлениям непосредственных участников конфликта о собственных успехах и потерях противника на поле боя.
Китайские компании начали пользоваться услугами небольших банков для расчетов с РФ, поскольку крупные кредитные организации боятся попасть под санкции США
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.
По их словам, с марта крупные китайские банки усилили контроль за транзакциями, связанными с Россией, или вообще прекратили работу с ними, чтобы избежать санкций США. В связи с этим компаниям в КНР пришлось искать альтернативные способы для расчетов с российскими покупателями, например, с помощью валютных брокеров или криптовалюты, которая фактически запрещена в Китае.
Как уточняет Reuters, часть сельских банков на северо-востоке Китая все еще принимает платежи из РФ, но и здесь китайские компании столкнулись с трудностями: открытие счетов в этих банках может занять несколько месяцев. В итоге некоторые компании и вовсе принимают решение отказаться от российского рынка.
Так, менеджер компании в провинции Гуандун рассказал агентству, что с марта их фирма открыла счета в семи банках, но ни один из них не согласился принимать платежи из России. «Мы отказались от российского рынка. Мы не получили более десяти миллионов юаней (около 1,4 миллиона долларов) платежей от российской стороны и просто сдались», — заявил собеседник Reuters.
16-летний Адам Кадыров стал «куратором» университета спецназа имени Владимира Путина
Сын главы Чечни Рамзана Кадырова Адам назначен «куратором» Российского университета спецназа имени Владимира Путина, расположенного в Гудермесе.
Как сообщил Кадыров в своем телеграм-канале, с соответствующей просьбой к нему обратился ректор вуза Байбетар Вайханов. «Он [Адам] тесно знаком с деятельностью знаменитого университета поэтому я считаю, что отлично справится с возложенными обязанностями», — написал Кадыров.
В чем именно будут заключаться обязанности 16-летнего Адама на этом посту, глава Чечни уточнять не стал.
- Российский университет спецназа в Гудермесе был основан в 2013-м году. С начала полномасштабной войны там готовят «добровольцев» для отправки на фронт.
- В феврале Адам Кадыров получил медаль на соревнованиях спецназа UAE SWAT Challenge, которые проходили в Дубае. В самих соревнованиях Кадыров-младший участия не принимал.
За прошедшие сутки российские войска 346 раз обстреливали Запорожскую область, сообщил глава областной администрации Иван Федоров.
По его данным, обстрелам подверглись десять населенных пунктов. В частности, российские военные нанесли ракетный удар по Запорожью и шесть авиационных ударов по Веселянке, Новоандреевке, Малой Токмачке и Работино.
Федоров уточнил, что в регионе в результате обстрелов пострадал один человек.
Польские фермеры разблокировали последний контрольно-пропускной пункт на границе с Украиной
Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на украинскую пограничную службу и представителя ведомства Андрея Демченко.
В пограничной службе уточнили, что польские фермеры прекратили блокирование движения грузовых автомобилей перед пунктом пропуска «Гребенное — Рава-Русская». «Фактически это единственное направление, которое оставалось заблокированным. И с его разблокировкой теперь разблокированы все направления на границе с Польшей», — подчеркнул Демченко.
В ведомстве также добавили, что грузовики, перевозящие зерновые культуры, смогут находиться на территории Польши исключительно в режиме транзита.
- Польские фермеры блокировали движение грузовиков на границе с Украиной с конца 2023 года. В начале 2024-го ситуацию удалось временно стабилизировать, но в феврале протесты и блокада возобновились, напоминает «РБК-Украина».
Baza: сотрудники ФСБ задержали пятерых жителей регионов, подозреваемых в поджоге вертолета на московском аэродроме
По данным телеграм-канала, были задержаны 22-летний Булгаков Н. из Новосибирской области, 22-летний Ямсков Д. из Норильска, 21-летний Хамидуллин С. из Новосибирска, 22-летний Яковец Р. из Ростовской области и 19-летняя Мочалина А. из Норильска.
Других подтверждений информации канала пока нет.
- Пожар на аэродроме Остафьево произошел в ночь на 26 апреля. В ГУР Украины утверждали, что тогда был уничтожен вертолет Ка-32, который, по данным украинской разведки, принадлежал Минобороны РФ. На следующий день российские СМИ сообщили, что на месте происшествия криминалисты нашли пять бутылок из-под лимонада и одну с запахом горючей жидкости, а также сумку для сменной обуви, пару перчаток, монтировку, обрывки колючей проволоки и платок.
- Насколько сильные повреждения получил вертолет в результате пожара, неясно. Источники РБК сообщали, что СК возбудил уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 205 УК (террористический акт с причинением значительного имущественного ущерба).
Суд в Туве смягчил приговор матери участника войны в Украине, напавшей на знакомую с ножом
Суд в Кызыле назначил местной пенсионерке, напавшей с ножом на знакомую из-за денежного долга, три года ограничения свободы. В качестве смягчающего обстоятельства суд учел, что сын осужденной погиб на войне в Украине и получил «Орден Мужества» посмертно. На приговор обратило внимание издание «Сибирь. Реалии».
По версии следствия, Честек-Кат Иргит пришла домой к своему двоюродному брату, после чего потребовала вернуть ей долг в размере 35 тысяч рублей. В результате между Иргит и бывшей женой ее брата началась ссора, в ходе которой пенсионерка несколько раз ударила женщину ножом в грудь и нижнюю область живота. Пострадавшей вызвали скорую, ее удалось спасти.
Пенсионерку судили по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью с применением оружия (пункт «з» части 2 статьи 111 УК), предусматривающей до десяти лет лишения свободы. Однако суд при вынесении приговора учел «совокупность смягчающих обстоятельств». Одним из них было то, что сын Честек-Кат Иргит Бурундай погиб в ходе вторжения в Украину летом 2022 году.
Суд также учел, что осужденная извинилась перед потерпевшей и заплатила ей 50 тысяч рублей. Кроме того, судья отметил «противоправное поведение» потерпевшей, которая оскорбила Иргит нецензурной бранью.
Согласно решению суда, пенсионерке запретили в течение трех лет покидать квартиру с 22:00 до 6:00, менять место жительства и покидать территорию муниципалитета.
На москвича Станислава Нетесова составили протокол о «дискредитации» армии из-за волос, покрашенных в голубой, зеленый и желтый цвет
Об этом «ОВД-Инфо» рассказал сам Нетесов.
По его словам, 28 апреля он пришел в МВД по Тверскому району, чтобы написать заявление об избиении и краже. Накануне на Натесова напали, когда он возвращался с работы домой. У него тогда украли телефон и выбили ему зуб.
Однако в отделении полицейские решили, что прическа Нетесова символизирует Украину и «дискредитирует» российскую армию, поэтому на него составили протокол. Кроме того, сотрудники правоохранительных органов взяли у москвича отпечатки пальцев, а также вручили ему повестку в военкомат, заявив, что заставят его «целовать родную землю в окопах».
Приняли ли полицейские заявление Нетесова, не уточняется.
В Донецкой области три человека получили ранения в результате российских обстрелов, сообщил глава областной администрации Вадим Филашкин.
По его данным, за прошедшие сутки российские войска семь раз обстреливали населенные пункты Донецкой области. В результате обстрелов пострадали жители Красногоровки, Желанного и Птичьего.
Чат-боты ГУР, СБУ и Минцифры Украины возобновили работу после блокировки, сообщил Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности при министерстве культуры и информационной политики Украины.
Cтраны Балтии обвинили Россию в подавлении сигналов GPS
Министры иностранных дел Эстонии, Латвии и Литвы заявили, что Россия глушит сигналы GPS в районе Балтийского моря. В разговоре с Financial Times они подчеркнули, что действия РФ представляют опасность для гражданской авиации.
«Если кто-то выключит вам фары, пока вы едете ночью, это становится опасным. Ситуация в Балтийском регионе вблизи российских границ теперь становится слишком опасной, чтобы ее игнорировать», — заявил в разговоре с изданием министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис.
Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна добавил, что страны Балтии считают глушение GPS-сигналов «гибридной атакой РФ», которая представляет опасность для их граждан. «Мы определенно обсудим это [происходящее] с нашими союзниками», — добавил он.
Министр иностранных дел Латвии Байба Браже добавила, что страны Балтии «серьезно относятся к инцидентам» с GPS и «контактируют с коллегами из других государств» по этому вопросу.
По оценкам экспертов, за последние месяцы из-за помех GPS пострадали десятки тысяч гражданских авиарейсов. В частности, 25 и 26 апреля два самолета авиакомпании Finnair, направлявшихся из Хельсинки в Тарту, были вынуждены вернуться в аэропорт вылета из-за помех в GPS.
Высокопоставленный чиновник в разговоре с журналистами предположил, что Россия может глушить GPS-сигналы, чтобы защитить Калининград от потенциальных атак украинских беспилотников.
- В марте издание The Times сообщило, что Россия могла заглушить GPS-сигнал на самолете Королевских военно-воздушных сил Великобритании, на котором министр обороны Грант Шаппс возвращался из Польши в Великобританию. По данным журналистов, сигнал GPS отсутствовал примерно 30 минут, когда самолет Dassault 900LX Falcon пролетал над Балтийским морем рядом с Калининградской областью.
- В апреле газета Sun сообщила, что с лета 2023 года десятки тысяч авиарейсов, следовавших в Великобританию и из нее, столкнулись с проблемами в работе систем спутниковой навигации в Балтийском регионе.
За прошедшие сутки российские войска обстреляли территорию девяти украинских областей, сообщает медиацентр Минобороны Украины.
В общей сложности были атакованы 114 населенных пунктов и 51 объект инфраструктуры. Войска РФ применяли минометы, танки, ствольную артиллерию, реактивные системы залпового огня, зенитно-ракетные комплексы, оперативно-тактические ракетные комплексы, беспилотники и тактическую авиацию.
Число погибших и раненых среди гражданского населения уточняется.
The Financial Times: в 2023 году европейские банки заплатили России в четыре раза больше налогов, чем в довоенный период
Крупнейшие европейские банки, оставшиеся работать в России, заплатили в 2023 году более 800 миллионов евро налогов в российский бюджет, посчитала газета Financial Times.
Согласно отчетам Raiffeisen Bank International, Unicredit, ING, Commerzbank, Deutsche Bank, Intesa Sanpaolo и OTP, их совокупная прибыль в 2023 году превысила три миллиарда евро. Это в три раза больше, чем в 2021 году. Тогда банки заплатили в российский бюджет около 200 миллионов евро налогов.
Газета отмечает, что высокая прибыль западных банков в РФ говорит о том, как иностранные компании, продолжающие работать в России, помогают стране поддерживать финансовую стабильность на фоне санкций.
Более половины налоговых выплат пришлось на австрийскую группу Raiffeisen Bank International, которая ранее сообщала о планах по сокращению российского бизнеса. В то же время издание полагает, что у ее российской дочки есть «амбициозные планы» по многократному расширению клиентской базы.
Донецкая область
Telegram заблокировал чат-боты украинской разведки и СБУ
Администрация мессенджера Telegram вечером 28 апреля заблокировала несколько чат-ботов, созданных государственными структурами и вооруженными подразделениями Украины.
Как заявило Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины, руководство Telegram «необоснованно заблокировало ряд официальных ботов, которые противодействовали военной агрессии России против Украины». В частности, заблокирован «Главный бот разведки», созданный ГУР.
«Это произошло вопреки правилам и публичным заявлениям, которые руководство Telegram декларировало», — заявили в украинской разведке. Там подчеркнули, что, несмотря на блокировку бота, персональные данные пользователей находятся в безопасности. В ГУР добавили, что Россия создает боты с похожими названиями.
Как пишет УНИАН, 28 апреля Telegram, согласно сообщениям в сети, заблокировал украинские чат-боты, которые собирали данные о расположении российских войск и объектов. Под блокировку, по информации агентства, попали чат-боты, созданные министерством цифровой трансформации Украины и Службой безопасности Украины. О блокировке своего бота сообщил легион «Свобода России» — подразделение, состоящее, как утверждается, из россиян, воюющих на стороне Украины.
В Telegram пока не комментировали сообщения о блокировке украинских чат-ботов. Основатель мессенджера Павел Дуров заявил 24 апреля, что Telegram продолжает банить аккаунты и ботов, которые «собирают координаты для точечных ударов или публикуют прямую личную информацию с призывами к насилию».
- Разведка Украины неоднократно критиковала Telegram. Руководитель ГУР Кирилл Буданов в недавнем интервью назвал Telegram «огромной проблемой» для Украины. Представитель ГУР Андрей Юсов говорил, что мессенджер содержит «целый ряд угроз для безопасности» страны. В Верховной Раде предлагают регулировать Telegram и подобные ему платформы.
Утренняя сводка Генштаба ВСУ. Главное:
- Российские войска нанесли один ракетный и 82 авиационных удара, а также совершили 108 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских сил и населенным пунктам.
- Под артиллерийским огнем оказались более 120 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.
- За сутки произошло 131 боевое столкновение.
- На купянском направлении ВСУ отбили шесть атак в районах Берестового Харьковской области и Стельмаховки Луганской области.
- На лиманском направлении украинские военные отразили 18 атак в районах населенных пунктов Копанки, Новосергеевка Харьковской области, Макеевка, Невское, Серебрянское лесничество Луганской области и Терны Донецкой области.
- На бахмутском направлении ВСУ отбили 29 атак в районах Верхнекаменского, Выемки, Григоровки, Ивановского, Клещеевки, Нового, Андреевки Донецкой области.
- На авдеевском направлении украинские военные отразили 55 атак в районах населенных пунктов населенных пунктов Новокалиново, Керамик, Архангельское, Уманское, Сокол, Очеретино, Калиново, Соловьево, Новопокровское, Новоселовка Первая и западнее Семеновки Донецкой области.
- На новопавловском направлении ВСУ отбили 15 атак в районах Красногоровки, Георгиевки, Водяного, Новомихайловки и Урожайного Донецкой области.
- На ореховском направлении украинские военные отразили четыре атаки в районе Старомайорского Донецкой области.
- На херсонском направлении украинские военные отбили пять атак российских войск на позиции ВСУ в районе села Крынки.
- За прошедшие сутки украинская авиация нанесла удары по 13 районам сосредоточения личного состава противника.
- Подразделения ракетных войск нанесли удары по пункту управления и району сосредоточения личного состава противника.
Пожалуйста, относитесь с осторожностью к заявлениям непосредственных участников конфликта о собственных успехах и потерях противника на поле боя.
В МИД Украины подтвердили, что убитые в Германии украинцы были военнослужащими ВСУ
Министерство иностранных дел Украины предварительно подтвердило информацию, что убитые в Германии украинцы были военнослужащими ВСУ, проходившими реабилитацию.
«Украинские консулы уточняют информацию о подразделениях, где служили погибшие, и устанавливают связь с их родными», — говорится в заявлении ведомства.
Издание «Страна» также обратило внимание, что в сети появились кадры с импровизированного мемориала на месте убийства. На нем указана дата смерти, а также имена погибших — Владимир Кожин и Вячеслав Безуглый.
- Накануне стало известно, что в городе Мурнау на юге Германии были убиты двое граждан Украины. Их обнаружили с колото-резаными ранениями возле городского торгового центра вечером 27 апреля. Один из них умер на месте от полученных травм. Второго доставили в больницу, однако его все равно не удалось спасти. По подозрению в убийстве был задержан 57-летний гражданин России.
Здравствуйте! Начинается 796-й день полномасштабного вторжения российских войск в Украину. В этой трансляции мы продолжим следить за главными событиями, связанными с войной. Спасибо, что читаете нас.