Министерство обороны РФ заявило в ходе брифинга для журналистов 29 апреля, что российские военные «в результате активных действий» взяли под свой контроль село Семеновка в Донецкой области.

Село Семеновка расположено в Ясиноватском районе в 10 километрах от Авдеевки, захваченной российскими войсками в феврале 2024 года. Бои за село шли с февраля.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил накануне, 28 апреля, что украинские военные отступили на ряде направлений, в том числе «переместились на новые рубежи западнее Бердичей, Семеновки и Новомихайловки».

Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта.

Российские войска в апреле прорвались в районе Очеретино на авдеевском фронте, что угрожает украинской армии общим поражением в западной и южной части Донецкой области, говорится в военной сводке «Медузы» на 27 апреля. Если украинским войскам не удастся создать устойчивую оборону на этом участке, то российские войска получат шанс развить наступление на Покровск и Константиновку.

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