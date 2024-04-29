Крупнейшие европейские банки в 2023 году заплатили в России в четыре раза больше налогов, чем до войны

Семь крупнейших европейских банков по размеру активов в России — Raiffeisen Bank International, Unicredit, ING, Commerzbank, Deutsche Bank, Intesa Sanpaolo и OTP — в 2023 году заплатили в российский бюджет около 800 миллионов евро налогов, сообщила газета Financial Times.

Это в четыре раза больше, чем до начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину — в довоенном 2021 году европейские банки заплатили 200 миллионов евро налогов.

Более половины всех налоговых выплат приходится на австрийский Raiffeisen Bank International, у которого самое большое присутствие в России среди иностранных банков. В 2021-2023 годах российская прибыль RBI выросла более чем в три раза до 1,8 миллиарда евро, что составило половину всей прибыли австрийской группы (до войны на Россию приходилась примерно треть прибыли RBI).

Совокупная прибыль европейских банков в России в 2023 году, пишет издание со ссылкой на их отчетность, превысила три миллиарда евро.

В Raiffeisen Bank International ранее говорили, что планируют сократить российский бизнес, но, как указывает газета, недавние объявления Райффайзенбанка о вакансиях в России показывают «амбициозные планы» по многократному расширению клиентской базы.

Deutsche Bank, OTP и Commerzbank значительно сократили свое присутствие в России, сообщили представители банков. Intesa находится в стадии продажи бизнеса. В UniCredit отказались от комментариев.

Газета Financial Times не включила американские банки в свои подсчеты, поскольку они не раскрывали результаты своей работы в России. По оценке Киевской школы экономики, основанной на данных ЦБ РФ, Citigroup в 2023 году выплатил в России 53 миллиона долларов налогов и стал четвертым по величине налогоплательщиком среди западных банков в РФ. В свою очередь JPMorgan, по данным исследовательского института, заплатил 6,8 миллиона долларов.

Как пишет FT, налоги западных банков показывают, как иностранные компании, оставшиеся в России, «помогают Кремлю поддерживать финансовую стабильность, несмотря на западные санкции».

Читайте также

«У нас очень хорошие результаты. И огромные проблемы» Financial Times — о том, почему Raiffeisen не ушел из России за год войны и как банк получил от этого рекордную прибыль

Читайте также

«У нас очень хорошие результаты. И огромные проблемы» Financial Times — о том, почему Raiffeisen не ушел из России за год войны и как банк получил от этого рекордную прибыль