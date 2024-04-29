Украина объявила о «частичном временном отступлении» от европейской конвенции по защите прав человека

Украина уведомила Совет Европы «о частичном временном отступлении от соблюдения Европейской Конвенции о защите прав и свобод человека». Соответствующий документ, обратили внимание украинские СМИ, включая «Бабель», был опубликован на сайте Совета Европы 29 апреля. Уведомление датировано 4 апреля.

В документе говорится, что в связи с действующем в стране военным положением «конституционные права и свободы человека и гражданина, предусмотренные статьями 30-34, 38, 39, 41-44, 53 Конституции Украины, могут быть временно ограничены на период военного положения». Речь идет о статьях, гарантирующих:

неприкосновенность жилья;

тайну переписки, телефонных переговоров и другой корреспонденции;

невмешательство в личную и семейную жизнь;

свободу передвижения и свободу выбора места жительства;

право на свободу мысли и слова;

свободу выражения взглядов и убеждений, а также право сбора, хранения и распространения информации;

право на проведение собраний, митингов и забастовок;

право владеть, воспользоваться и распоряжаться своим имуществом.

В документе также перечислены меры, которые могут быть введены во время военного положения:

принудительное отчуждение частного или коммунального имущества для нужд государства;

введение комендантского часа;

особый режим въезда и выезда, ограничение передвижения граждан и иностранцев, движения транспорта;

осмотр вещей, транспорта, багажа, грузов, служебных помещений и жилья граждан;

запрет гражданам, находящимся на военном или специальном учете, менять место жительства или пребывания без надлежащего разрешения.

Военное положение и всеобщая мобилизация в Украине было объявлено 24 февраля 2022 года после начала полномасштабного вторжения войск РФ. 12 февраля 2024 года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об очередном, десятом, продлении военного положения и всеобщей мобилизации еще на 90 дней.

11 апреля 2024 года президент Украины подписал новый закон о мобилизации. Он, в числе прочего, предусматривает ряд мер для уклонистов и нарушителей правил воинского учета, в том числе временный запрет на выезд из Украины, арест активов и ограничение права на вождение автомобиля (при определенных условиях).

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