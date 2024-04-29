Поселок Очеретино в Донецкой области захвачен российской армией. Украинские военные это признают — и выясняют, почему там не получилось оказать сильного сопротивления Семьсот девяносто пятый день войны. Фотографии
Каждый день с начала полномасштабного российского вторжения в Украину редакторы «Медузы» выбирают главные военные снимки, сделанные накануне. Эти фотографии содержат сцены жестокости, насилия и смерти, однако большинство из них не помещены под специальную плашку, которой обычно редакция скрывает подобные изображения. В серии этих материалов мы стараемся задокументировать войну такой, какая она есть.
- Электронные повестки в России начнут рассылать с 1 ноября 2024 года. После вручения такой повестки военнообязанному будет закрыт выезд из страны.
- По оценке Минобороны Великобритании, с начала полномасштабной войны Россия потеряла 450 тысяч человек убитыми и ранеными.
- В Баварии убили двух граждан Украины. По подозрению в убийстве задержан россиянин.
- Власти Подмосковья предупредили о беспилотниках, которые находят под растаявшим снегом.
- С начала полномасштабной войны российская армия почти 180 раз атаковала украинские теплоэлектростанции, сообщила компания ДТЭК.
Кадр дня. Украинцы собирают дроны на кухне
Президент Украины Владимир Зеленский в начале февраля подписал указ о создании нового рода войск — это Силы беспилотных систем. «Дроны — беспилотные системы — доказали свою эффективность в боях на земле, в небе и на море. Украина реально изменила ситуацию в Черном море благодаря дронам. Отражение штурмов на земле — это во многом работа именно дронов. Масштабное уничтожение оккупантов и их техники — это также дроны», — заявил украинский президент (цитата по New Voice), комментируя принятое решение в телеобращении. В условиях дефицита снарядов украинские военные делают ставку на активное использование беспилотников, рассчитывая, в том числе, возложить на дроны задачи, которые обычно выполняет артиллерия. «Медуза» разбирала сильные и слабые стороны такого плана, а также делала обзор дронов, которые сейчас используют на войне.
Бой за Очеретино
Российские войска в конце апреля захватили поселок Очеретино в Донецкой области. За несколько дней ВС РФ удалось продвинуться на этом участке фронта — самом опасном для ВСУ — почти на семь километров. Провал обороны в Очеретино, писала «Медуза» в военной сводке, опубликованной 27 апреля, создал для ВСУ угрозу поражения почти во всей Донецкой области.
Защитная линия ВСУ на Донбассе
Российская армия, заявил 28 апреля, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, активно атакует по всей линии фронта в Украине и имеет тактические успехи на некоторых направлениях. Украинские военные с начала 2024 года уделяли особое внимание укреплению обороны, возводя защитные сооружения на разных участках фронта. «Зубы дракона» — зарытые в землю рядами в определенном порядке пирамидальные железобетонные конструкции, которые должны остановить или замедлить продвижение техники противника, — были построены и в Донецкой области, где российские войска ведут активное наступление.
Позиции сил ПВО под Одессой
Войска РФ постоянно наносят удары по территории Украины ракетами и атакуют цели дронами. Командование Воздушных сил ВСУ каждое утро отчитывается о сбитых российских дронах. Так, 28 апреля, украинские военные объявили, что россияне запустили четыре дрона-камикадзе типа «Шахед» и пять беспилотников «неустановленного типа». Все «шахеды» и один дрон «неустановленного типа» удалось сбить, заявил командующий Воздушными силами. Один из регионов, который войска РФ регулярно атакуют дронами и ракетами, — Одесская область. Для борьбы с атаками ВСУ используют, в числе прочего, мобильные комплексы ПВО.
Главные фотографии предыдущего — семьсот девяносто четвертого — дня войны можно посмотреть по этой ссылке.