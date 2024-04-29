Каждый день с начала полномасштабного российского вторжения в Украину редакторы «Медузы» выбирают главные военные снимки, сделанные накануне. Эти фотографии содержат сцены жестокости, насилия и смерти, однако большинство из них не помещены под специальную плашку, которой обычно редакция скрывает подобные изображения. В серии этих материалов мы стараемся задокументировать войну такой, какая она есть.

Электронные повестки в России начнут рассылать с 1 ноября 2024 года. После вручения такой повестки военнообязанному будет закрыт выезд из страны.

По оценке Минобороны Великобритании, с начала полномасштабной войны Россия потеряла 450 тысяч человек убитыми и ранеными.

В Баварии убили двух граждан Украины. По подозрению в убийстве задержан россиянин.

Власти Подмосковья предупредили о беспилотниках, которые находят под растаявшим снегом.

С начала полномасштабной войны российская армия почти 180 раз атаковала украинские теплоэлектростанции, сообщила компания ДТЭК.

Кадр дня. Украинцы собирают дроны на кухне

Президент Украины Владимир Зеленский в начале февраля подписал указ о создании нового рода войск — это Силы беспилотных систем. «Дроны — беспилотные системы — доказали свою эффективность в боях на земле, в небе и на море. Украина реально изменила ситуацию в Черном море благодаря дронам. Отражение штурмов на земле — это во многом работа именно дронов. Масштабное уничтожение оккупантов и их техники — это также дроны», — заявил украинский президент (цитата по New Voice), комментируя принятое решение в телеобращении. В условиях дефицита снарядов украинские военные делают ставку на активное использование беспилотников, рассчитывая, в том числе, возложить на дроны задачи, которые обычно выполняет артиллерия. «Медуза» разбирала сильные и слабые стороны такого плана, а также делала обзор дронов, которые сейчас используют на войне.

В отличие от снарядов, мощности по производству которых ограничены, Украина может самостоятельно собирать миллионы дронов из импортируемых комплектующих. На фото трое предпринимателей из Киева собирают FPV-дроны прямо на кухне, используя инструкцию из ютьюба. 28 апреля 2024 года Thomas Peter / Reuters / Scanpix / LETA

Бой за Очеретино

Российские войска в конце апреля захватили поселок Очеретино в Донецкой области. За несколько дней ВС РФ удалось продвинуться на этом участке фронта — самом опасном для ВСУ — почти на семь километров. Провал обороны в Очеретино, писала «Медуза» в военной сводке, опубликованной 27 апреля, создал для ВСУ угрозу поражения почти во всей Донецкой области.

Украинский OSINT-проект DeepState, близкий к Минобороны Украины, в ночь на 28 апреля сообщал, что российские войска контролируют 80% территории Очеретино, «остальная часть поселка под вопросом». Представитель группировки украинских войск «Хортица» Назар Волошин также публично признал , что войскам РФ удалось прорваться в Очеретино и взять часть населенного пункта под свой контроль Genya Savilov / AFP / Scanpix / LETA

По версии Business Insider, войскам РФ удалось войти в Очеретино, практически не встретив сопротивления, из-за ошибки при проведении ротации ВСУ — 47-ю механизированную бригаду к востоку от поселка должна была сменить 115-я механизированная бригада, однако, сообщало издание, из-за задержки 115-я бригада не успела прибыть на позиции вовремя, и этим воспользовались российские войска. «Резкое продвижение россиян стало возможным из-за того, что отдельные подразделения просто отвалились. Надеюсь, их переквалифицируют в десантники», — написал в Facebook командир 47-й бригады Николай Мельник. Однако, отмечает УНИАН, представитель 115-й бригады Вадим Черный заявил Financial Times , что эти обвинения «не соответствуют действительности», а само подразделение «не отказалось от своих позиций» Genya Savilov / AFP / Scanpix / LETA

Защитная линия ВСУ на Донбассе

Российская армия, заявил 28 апреля, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, активно атакует по всей линии фронта в Украине и имеет тактические успехи на некоторых направлениях. Украинские военные с начала 2024 года уделяли особое внимание укреплению обороны, возводя защитные сооружения на разных участках фронта. «Зубы дракона» — зарытые в землю рядами в определенном порядке пирамидальные железобетонные конструкции, которые должны остановить или замедлить продвижение техники противника, — были построены и в Донецкой области, где российские войска ведут активное наступление.

Oleksandr Ratushniak / Reuters / Scanpix / LETA

Позиции сил ПВО под Одессой

Войска РФ постоянно наносят удары по территории Украины ракетами и атакуют цели дронами. Командование Воздушных сил ВСУ каждое утро отчитывается о сбитых российских дронах. Так, 28 апреля, украинские военные объявили, что россияне запустили четыре дрона-камикадзе типа «Шахед» и пять беспилотников «неустановленного типа». Все «шахеды» и один дрон «неустановленного типа» удалось сбить, заявил командующий Воздушными силами. Один из регионов, который войска РФ регулярно атакуют дронами и ракетами, — Одесская область. Для борьбы с атаками ВСУ используют, в числе прочего, мобильные комплексы ПВО.

Мобильный комплекс ПВО — пикап с установленным на нем орудием, например, пулеметом или переносным зенитно-ракетным комплексом Nina Liashonok / Укринформ / ZUMA Press Wire / Scanpix / LETA

Nina Liashonok / Укринформ / ZUMA Press Wire / Scanpix / LETA

Мобильные комплексы ПВО украинским военным передавал , в числе прочих, фонд «Вернись живым», сбором средств на них занималась и платформа UNITED-24. Глава Одесской области Олег Кипер в конце 2023 года говорил, что в его регионеактивно комплектуют дополнительные мобильные ПВО, но признавал , что существуют сложности с закупкой пикапов Nina Liashonok / Укринформ / ZUMA Press Wire / Scanpix / LETA

Nina Liashonok / Укринформ / ZUMA Press Wire / Scanpix / LETA

Бойцы, входящие в мобильные группы, помимо прочего, помогают снизить нагрузку на украинскую систему ПВО, а также могут оперативно передавать информацию о ракетах, даже если вооружение не позволяет им сбивать такие цели Nina Liashonok / Укринформ / ZUMA Press Wire / Scanpix / LETA

Главные фотографии предыдущего — семьсот девяносто четвертого — дня войны можно посмотреть по этой ссылке.