Минобороны Великобритании: с начала войны Россия потеряла 450 тысяч человек убитыми и ранеными

С начала полномасштабного вторжения в Украину российская армия потеряла убитыми и ранеными около 450 тысяч военнослужащих личного состава и более десяти тысяч единиц бронетехники.

Такую оценку дал министр обороны Великобритании Лео Докерти в ответ на запрос депутата британского парламента Джона Хили о потерях регулярной российской армии и российских ЧВК в Украине. Ответ был опубликован на сайте британского парламента, на него обратило внимание издание UK Defence Journal.

По утверждению министра, помимо погибших и раненых еще десятки тысяч российских военных с начала конфликта дезертировали с фронта. Численность погибших среди наемников российских частных военных компаний неизвестна.

Докерти добавил, что, согласно оценке британского военного ведомства, с начала полномасштабной войны Россия потеряла более десяти тысяч единиц бронетехники, включая почти три тысячи танков, 109 самолетов, 136 вертолетов, 346 беспилотных летательных аппаратов, 23 военно-морских судна всех классов и более 1500 артиллерийских систем.

Оценка Минобороны Великобритании примерно соответствует данным, которые распространяет Генштаб ВСУ. По подсчетам ведомства на 28 апреля, российские потери с начала войны в Украине составили 466 150 человек. Минобороны РФ последний раз отчитывалось о своих потерях на войне в сентябре 2022 года. Тогда было заявлено о 5937 погибших.

Потери российской армии. Оценка «Медузы»

75 тысяч погибших российских солдат 120 смертей в день — вот цена, которую платит Россия за нападение на соседнюю страну. Новое большое исследование «Медузы» и «Медиазоны» о потерях

Потери российской армии. Оценка «Медузы»

75 тысяч погибших российских солдат 120 смертей в день — вот цена, которую платит Россия за нападение на соседнюю страну. Новое большое исследование «Медузы» и «Медиазоны» о потерях