В Баварии убили двух граждан Украины. По подозрению в убийстве задержан россиянин

На юге Германии в городе Мурнау в административном округе Верхняя Бавария убиты двое граждан Украины, сообщает местная полиция.

Двух мужчин в возрасте 23 и 36 лет обнаружили с колото-резаными ранениями возле городского торгового центра вечером 27 апреля. Один из них умер на месте от полученных травм. Второго доставили в больницу, однако несмотря на экстренные реанимационные меры спасти не смогли. Оба погибших проживали в районе Гармиш-Партенкирхен.

Подозреваемого в двойном убийстве вскоре задержали по его месту жительства недалеко от торгового центра. Как сообщается, им оказался 57-летний гражданин России. Его мотивы пока неизвестны. Полиция ходатайствует об аресте подозреваемого.

С начала 2024 года СМИ сообщали о нескольких резонансных случаях гибели граждан Украины на территории Германии. В феврале в немецком Оберхаузене в результате нападения местных подростков погибли два украинских баскетболиста — 17-летний Владимир Ермаков и 18-летний Артем Козаченко. В марте в Хоккенхайме были найдены мертвыми две женщины из Украины — 51-летняя Марина Стеценко и ее 27-летняя дочь Маргарита. Подозреваемыми в двойном убийстве и похищении полуторамесячной дочери Маргариты Мии полиция назвала супружескую пару из Зандхаузена — 43-летнюю россиянку и 44-летнего немца.