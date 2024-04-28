Власти Подмосковья предупредили о беспилотниках, которые находят под растаявшим снегом

В лесах Подмосковья весной после таяния снега обнаружили около десятка беспилотников, сообщает Главное управление региональной безопасности Московской области.

«Неприятные сюрпризы могут ждать любителей досуга на природе: вместо первых цветов, вы можете наткнуться на оттаявший БПЛА. Скорее всего, эти „птички“ были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, однако ГУРБ МО предупреждает, что они все еще несут угрозу вашей безопасности!» — говорится в сообщении ведомства.

В случае находки дрона граждан просят отойти на безопасное расстояние не менее 100 метров и сообщить о нем в службу спасения по номеру 112. Ведомство предупреждает, что беспилотник не нужно пытаться трогать, взять в руки или что-нибудь кидать в него. Кроме того, не рекомендуется пользоваться вблизи дрона радиоаппаратурой, мобильными телефонами и GPS.

С начала полномасштабного российского вторжения в Украину власти Москвы и Подмосковья неоднократно сообщали о сбитых беспилотниках, пытавшихся атаковать те или иные цели в регионе. Дроны попадали в жилые дома в Москве и офисные башни Москва-Сити. Из-за полетов беспилотников регулярно вводятся временные ограничения в московских аэропортах. Больше всего атак дронов фиксируют в приграничных с Украиной областях — Белгородской, Брянской, Курской.

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