Война Семьсот девяносто пятый день. Онлайн «Медузы»

Минобороны Британии: с начала полномасшатабной войны Россия потеряла 450 тысяч человек убитыми и ранеными, а также 10 тысяч единиц техники

Такую оценку дал министр обороны Великобритании Лео Докерти в ответ на запрос депутата британского парламента Джона Хили о потерях регулярной российской армии и российских ЧВК в Украине. Ответ был опубликован на сайте британского парламента, на него обратило внимание издание UK Defence Journal.

«По нашим оценкам, около 450 тысяч российских военнослужащих были убиты или ранены, а десятки тысяч дезертировали с начала конфликта. Число погибших военнослужащих, служивших в российских частных военных компаниях (ЧВК), неясно», — ответил Докерти.

Он добавил, что, по оценке британского военного ведомства, с начала полномасштабной войны Россия потеряла более 10 тысяч единиц бронетехники, включая почти 3 тысячи танков, 109 самолетов, 136 вертолетов, 346 беспилотных летательных аппаратов, 23 военно-морских судна всех классов и более 1500 артиллерийских систем.

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