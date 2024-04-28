Война Семьсот девяносто пятый день. Онлайн «Медузы»
«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 27 апреля читайте здесь, главные фотографии предыдущего дня войны смотрите здесь.
Главные новости:
- В Баварии убили двух граждан Украины. По подозрению в убийстве задержан россиянин.
- С начала полномасштабной войны российская армия почти 180 раз атаковала украинские теплоэлектростанции, сообщила компания ДТЭК.
- Российская армия нанесла удар по гостинице в Николаеве. РИА Новости сообщило, что там якобы жили «англоязычные наемники».
Минобороны Британии: с начала полномасшатабной войны Россия потеряла 450 тысяч человек убитыми и ранеными, а также 10 тысяч единиц техники
Такую оценку дал министр обороны Великобритании Лео Докерти в ответ на запрос депутата британского парламента Джона Хили о потерях регулярной российской армии и российских ЧВК в Украине. Ответ был опубликован на сайте британского парламента, на него обратило внимание издание UK Defence Journal.
«По нашим оценкам, около 450 тысяч российских военнослужащих были убиты или ранены, а десятки тысяч дезертировали с начала конфликта. Число погибших военнослужащих, служивших в российских частных военных компаниях (ЧВК), неясно», — ответил Докерти.
Он добавил, что, по оценке британского военного ведомства, с начала полномасштабной войны Россия потеряла более 10 тысяч единиц бронетехники, включая почти 3 тысячи танков, 109 самолетов, 136 вертолетов, 346 беспилотных летательных аппаратов, 23 военно-морских судна всех классов и более 1500 артиллерийских систем.
Два человека погибли в результате атаки по оккупированной части Запорожской области, сообщил назначенный Россией «глава» области Евгений Балицкий.
Еще два человека пострадали: женщину 1987 года рождения и ее шестилетнюю дочь госпитализировали с ранениями разной степени тяжести, добавил Балицкий.
По его словам, ВСУ атаковали жилой сектор в Пологовском районе Запорожской области. В результате 14 атак из артиллерии был полностью разрушен один частный дом, еще пять домой получили повреждения.
В Москве студента МГУ арестовали на 46 суток. Его обвинили в поддержке Украины и неподчинении полиции
Арестованного зовут Сергей Гулько. Он гражданин Украины и студент факультета фундаментальной медицины МГУ, пишет ТАСС со ссылкой на материалы его административного дела.
Никулинский суд Москвы назначил Гулько 12 суток за пост во «ВКонтакте» с лозунгом в поддержку Украины. Перед этим Гулько был задержан за то, что не предъявил паспорт при проверке документов. За это Никулинский суд дал ему еще 10 суток ареста.
Позднее полицейские проверили другие социальные сети студента и нашли у него в инстаграме «два случая размещения экстремистских лозунгов» (каких именно, не уточняется). За это Тверской суд Москвы дважды назначил Гулько по 12 суток административного ареста.
Всего студенту предстоит провести под стражей 46 суток. Он не признал вину ни по одному эпизоду.
Власти Подмосковья предупредили о беспилотниках, которые находят под растаявшим снегом
В лесах Подмосковья весной после таяния снега обнаружили около десятка беспилотников, сообщает Главное управление региональной безопасности Московской области.
«Скорее всего, эти „птички“ были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, однако ГУРБ МО предупреждает, что они все еще несут угрозу вашей безопасности!» — говорится в сообщении ведомства.
В случае находки дрона граждан просят отойти не менее чем на 100 метров и сообщить о нем в службу спасения по номеру 112. Ведомство предупреждает, что беспилотник не нужно пытаться трогать или что-нибудь кидать в него. Кроме того, не рекомендуется пользоваться вблизи дрона радиоаппаратурой, мобильными телефонами и GPS.
Из реки Тиса, по которой проходит граница Украины и Румынии, достали тела двух мужчин, сообщила украинская Госогранслужба. Личности погибших пока неизвестны.
«С начала полномасштабного вторжения это уже 24 случай гибели мужчин, пытавшихся переплыть реку», — заявила Госпогранслужба.
О том, как украинцы пытаются преодолеть реку Тиса, чтобы покинуть страну и избежать мобилизации, из страны, недавно писало издание «Украинская правда». «Медуза» пересказывала этот текст.
С начала полномасштабной войны российская армия почти 180 раз атаковала украинские теплоэлектростанции (ТЭС). Об этом заявил Дмитрий Сахарук — исполнительный директор ДТЭК, крупнейшей частной энергетической компании Украины.
Очередной удар по украинским ТЭС был нанесен в ночь на 27 апреля. Были повреждены энергетические объекты в трех областях — Львовской, Днепропетровской и Ивано-Франковской. ДТЭК сообщила, что российские войска атаковали четыре принадлежащие ей теплоэлектростанции. Компания опубликовала фото последствий обстрелов.
52-летний мужчина получил ранения живота в результате обстрела Купянска 28 апреля, сообщила военная администрация Харьковской области. Снаряд попал в частный дом. Раненого мужчину госпитализировали.
Кроме того, до прибытия спасателей из-под завалов дома достали 36-летнюю женщину. Ей помощь оказали на месте.
Офис генпрокурора Украины сообщил о блокировке 2500 сайтов с азартными играми. За какой-то период были заблокированы эти сайты, не уточняется.
Также офис заявил о расследовании 450 уголовных дел об незаконной организации азартных игр; в суд направлены обвинительные акты в отношении 72 человек.
20 апреля Владимир Зеленский подписал указ, закрывающий украинским военным доступ к онлайн-казино. За это боролся украинский активист, сержант Павел Петриченко, погибший в Донбассе 15 апреля. После его гибели Зеленский пообещал, что украинские власти займутся вопросом регулирования онлайн-казино.
Утренняя сводка Генштаба ВСУ
- За прошедшие сутки произошло 88 боевых столкновений. Российская армия нанесла 32 ракетных и 64 авиационных удара, совершила 60 обстрелов из реактивных систем залпового огня.
- На купянском направлении отражены 13 атак в районах населенных пунктов Кисловка, Берестовое, Копанки Харьковской области и Новоегоровка и Стельмаховка в Луганской области.
- На лиманском направлении враг провел 14 атак в районах Невского, Серебрянского лесничества Луганской области и Тернов Донецкой области.
- На бахмутском направлении отражены 8 атак в районах населенных пунктов Спорное, Выемка, Ивановское, Клещеевка и Новое Донецкой области.
- На авдеевском направлении отражены 35 атак в районах населенных пунктов Новокалиново, Керамик, Уманское и Нетайлово Донецкой области.
- На новопавловском направлении ВСУ продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Красногоровка, Георгиевка, Водяное, Парасковеевка и западнее Победы Донецкой области, где армия РФ 13 раз пыталась прорвать оборону украинских войск.
- За минувшие сутки общие потери российских войск составили 1096 человек и 147 единиц техники.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта.
В Баварии убили двух граждан Украины. По подозрению в убийстве задержан россиянин
На юге Германии в городе Мурнау в административном округе Верхняя Бавария убиты двое граждан Украины, сообщает местная полиция.
Двух мужчин в возрасте 23 и 36 лет обнаружили с колото-резаными ранениями возле городского торгового центра вечером 27 апреля. Один из них умер на месте от полученных травм. Второго доставили в больницу, однако несмотря на экстренные реанимационные меры спасти не смогли.
Подозреваемого в двойном убийстве вскоре задержали по его месту жительства недалеко от торгового центра. Как сообщается, им оказался 57-летний гражданин России. Его мотивы пока неизвестны.
- С начала 2024 года СМИ сообщали о нескольких резонансных случаях гибели граждан Украины на территории Германии. В феврале в немецком Оберхаузене в результате нападения местных подростков погибли два украинских баскетболиста — 17-летний Владимир Ермаков и 18-летний Артем Козаченко. В марте в Хоккенхайме были найдены мертвыми две женщины из Украины — 51-летняя Марина Стеценко и ее 27-летняя дочь Маргарита. Подозреваемыми в двойном убийстве и похищении полуторамесячной дочери Маргариты Мии полиция назвала супружескую пару из Зандхаузена — 43-летнюю россиянку и 44-летнего немца.
Российская армия нанесла удар по гостинице в Николаеве
В ночь на 28 апреля российская армия атаковала Украину четырьмя беспилотниками типа «Шахед-131/136», а также запустила пять беспилотников неустановленного типа и одну зенитную управляемую ракету С-300 .
Глава военной администрации Николаевской области Виталий Ким сообщил, что в результате ночной атаки загорелось здание гостиницы. Также повреждены еще один близлежащий отель, автомобили и объект теплогенерирующей инфраструктуры. Пострадавших среди мирных жителей нет.
Ким опубликовал кадры последствий удара. По его словам, поврежденный отель только недавно возобновил работу после того, как его атаковали в 2022 году. Российское агентство РИА Новости сообщило со ссылкой на «координатора местного подполья» Сергея Лебедева, что в Николаеве были атакованы судостроительный завод и гостиница, в которой якобы жили англоязычные наемники.
Российские власти принудительно вывозят с оккупированных территорий недееспособных людей, выяснили «Важные истории»
По данным российских властей на июль 2023 года, с начала полномасштабной войны из Украины в Россию вывезли не менее 700 тысяч детей. Международное право запрещает перемещать население с оккупированных территорий — такие действия могут рассматриваться как военное преступление. Именно поэтому Международный уголовный суд в Гааге в марте 2023 года выдал ордер на арест уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой и президента РФ Владимира Путина.
Издание «Важные истории» совместно с проектом по расследованию военных преступлений в Украине The Reckoning Project выяснило, что Мария Львова-Белова причастна к принудительной депортации не только детей, но и совершеннолетних людей, которых суд признал недееспособными. В перемещении недееспособных украинцев участвует также сестра омбудсмена, Софья Львова-Белова — глава фонда «Квартал Луи», который поддерживают представители власти и близкие к Кремлю предприниматели. «Медуза» коротко пересказала расследование коллег.
В ночь на 28 апреля средства ПВО перехватили 17 украинских беспилотников на территории России, сообщает Минобороны РФ.
По утверждению военного ведомства, в ночь на 28 апреля девять дронов самолетного типа сбили над Брянской областью, по три — над Курской и Калужской областями, еще два — над Белгородской областью.
Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что в общей сложности над регионом были сбиты 13 украинских дронов; пострадавших в результате атак нет. По словам очевидцев, целью ударов беспилотников могла стать электроподстанция.
В Калужской области дроны были сбиты в районе нефтебазы в городе Людиново, сообщил губернатор региона Владислав Шапша. Главы Курской и Белгородской областей об инцидентах с беспилотниками не отчитывались.
Сегодня 795-й день с тех пор, как Россия начала полномасштабное вторжение на территорию Украины. Мы продолжаем следить за событиями, связанными с этой войной в наших ежедневных онлайнах.
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