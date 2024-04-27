Война Семьсот девяносто четвертый день. Онлайн «Медузы»

Люди пережидают ракетный удар российской армии в киевском метро
В ночь на субботу армия РФ выпустила по Украине 34 ракеты воздушного, наземного и морского базирования. Под удар попали Харьков, Львовская Днепропетровская и Ивано-Франковская области. Пострадали как минимум два человека.
В Киеве воздушная тревога была объявлена 26 апреля в 22:56. Сигнал продолжался час. Сирены воздушной тревоги зазвучали вновь в 3:45 ночи. Тревога продолжалась чуть больше двух часов. Киев и Киевская область не пострадали.
Телеканал «Дождь» выпустил репортаж о том, как в России усыновляют и перевоспитывают вывезенных из Украины детей
Журналистке телеканала Нигине Бероевой удалось найти случай усыновления украинского ребенка. Шестилетнего Ваню из донецкого детдома усыновили в России, разлучив с родными братьями и сестрами.
Россиянка по имени Антонина поменяла ребенку имя и фамилию, несмотря на его протесты. 16-летняя сестра Вани пыталась в суде потребовать оформить опеку над ребенком, но российский суд ей отказал.
В Москве завели уголовное дело на 16-летнего подростка, который якобы «призывал к пропаганде терроризма»
По данным источника агентства РИА Новости, подросток поддерживал деятельность «Русского добровольческого корпуса» — группировки, которая принимает участие в войне на стороне Украины.
РИА Новости опубликовало кадры задержания подозреваемого.
В телеграм-канале Главного следственного управления СК России по Москве утверждается, что 17 марта подросток опубликовал в телеграм-канале «комментарии с призывами к пропаганде терроризма на территории Российской Федерации». В квартире подозреваемого на Кантемировской улице прошли обыски, «в ходе которых изъяты технические устройства и иные предметы, имеющие значение для расследования уголовного дела».
В ближайшее время подростку предъявят обвинение и изберут меру пресечения, сообщил СК.
Белгородская область попала под удар украинских дронов-камикадзе. Один человек пострадал, заявил глава региона Вячеслав Гладков
По словам губернатора, пять беспилотников атаковали село Вознесеновка в Шебекинском городском округе. Один из дронов атаковал трактор сельскохозяйственного предприятия, в результате чего пострадал механизатор. Мужчина с проникающими осколочными ранениями брюшной полости и проникающим ранением глаза был госпитализирован.
Еще один дрон атаковал зерновоз. Два FPV-дрона — движущийся по трассе КАМАЗ и легковой автомобиль. Никто не пострадал. Пятый беспилотник повредил «торговый объект» и припаркованную рядом ГАЗель, сообщил Гладков.
Каждый день с начала полномасштабного российского вторжения в Украину редакторы «Медузы» выбирают главные военные снимки, сделанные накануне. Эти фотографии содержат сцены жестокости, насилия и смерти, однако большинство из них не помещены под специальную плашку, которой обычно редакция скрывает подобные изображения. В серии этих материалов мы стараемся задокументировать войну такой, какая она есть.
Журналиста Forbes Сергея Мингазова отправили под домашний арест по уголовному делу о «фейках» про армию
Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на хабаровский суд и Forbes со ссылкой на адвоката журналиста Константина Бубона. О задержании Мингазова стало известно накануне. В ходе обысков в квартире Мингазова силовики «изъяли компьютеры, телефоны — и его, и жены, и телефоны и компьютеры детей», заявил адвокат.
По информации Бубона, Мингазову вменяют репост некой публикации о событиях в Буче в собственный телеграм-канал «Хабаровская Мингазета».
Телеграм-канал Astra публикует видео, снятое, как утверждается, на аэродроме в станице Кущевская после атаки украинских беспилотников.
Подлинность записи не подтверждена. Как утверждают источники Astra в экстренных службах Краснодарского края, в результате атаки были повреждены самолеты, «их количество и степень повреждений устанавливается».
О том, что в ходе ночной атаки дроны поразили аэродром, заявило Минэнерго Украины. Глава Кущевского района сообщил, что в результате удара дронов нет разрушений гражданской инфраструктуры и пострадавших.
Российские войска захватили поселок Очеретино. Теперь Украине угрожает общее поражение в западной и южной части Донецкой области
После падения Очеретино украинское командование обнаружило себя в ситуации, когда оборона к северу от Авдеевки рассечена на две части, а бросить против российских войск на кризисном участке можно одну только потрепанную 47-ю механизированную бригаду. Под угрозой теперь — вся контролируемая Украиной территория на юге и западе Донецкой области.
Россия нанесла массированный ракетный удар по Украине. В трех регионах повреждены ТЭС, в Харькове — психиатрическая больница
По словам командующего Воздушными силами ВСУ Николая Олещука, российские военные применили 34 ракеты воздушного, наземного и морского базирования. 21 ракета была уничтожена, утверждают украинские военные.
В Харькове под удар ракет комплекса С-300 попала территория третьей психиатрической больницы, сообщил глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов. По его словам, ракета попала между корпусами лечебного учреждения. В результате обстрела повреждены окна, крыша и внутренняя отделка помещений, корпуса пищеблока, одного из отделений, котельная. Травмы получила 53-летняя женщина.
Также под удар российской армии попали энергетические объекты во Львовской, Днепропетровской и Ивано-Франковской областях. В украинской энергетической компании ДТЭК сообщили, что войска России атаковали четыре теплоэлектростанции компании. В Днепропетровской области пострадал 39-летний мужчина, его госпитализировали в состоянии средней тяжести.
В Минобороны РФ заявили, что в ночь на 27 апреля 66 украинских дронов атаковали Краснодарский край. Под удар попал Славянский НПЗ, он частично остановил работу
Еще два дрона, как утверждает российское военное ведомство, сбили над Крымским полуостровом. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что целью атаки были нефтеперерабатывающий завод и объекты инфраструктуры. По словам главы региона, беспилотники подавили в Славянском, Северском и Кущевском районах края.
Глава Славянского района Роман Синяговский сообщил, что дроны атаковали завод в Славянске-на-Кубани. В краевом управлении МЧС сообщили, что при атаке возник пожар на Славянском НПЗ в Славянске-на-Кубани, «повреждена сепаративная установка». Пожарные, как утверждается, потушили пожар на площади пять квадратных метров.
Позже ТАСС со ссылкой на представителя компании «Славянск Эко» соообщил, что завод частично приостановил работу. Видео, снятое, как утверждается, на месте взрыва в Славянске-на-Кубани, опубликовал телеграм-канал Baza.
В Минэнерго Украины сообщили, что под удар попал еще один НПЗ в поселке Ильский, а также битумный завод, военный аэродром в станице Кущевская и другие объекты.
Здравствуйте. Начинается 794-й день полномасштабного вторжения России в Украину. В новом онлайне «Медуза» будет рассказывать о ходе боевых действий и их последствиях.
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