Война Семьсот девяносто четвертый день. Онлайн «Медузы»

Люди пережидают ракетный удар российской армии в киевском метро

Alina Smutko / Reuters / Scanpix / LETA

Alina Smutko / Reuters / Scanpix / LETA

В ночь на субботу армия РФ выпустила по Украине 34 ракеты воздушного, наземного и морского базирования. Под удар попали Харьков, Львовская Днепропетровская и Ивано-Франковская области. Пострадали как минимум два человека.

В Киеве воздушная тревога была объявлена 26 апреля в 22:56. Сигнал продолжался час. Сирены воздушной тревоги зазвучали вновь в 3:45 ночи. Тревога продолжалась чуть больше двух часов. Киев и Киевская область не пострадали.