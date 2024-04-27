В Минобороны РФ заявили, что 66 украинских дронов атаковали Краснодарский край. Под удар попал Славянский НПЗ, он частично остановил работу

Обновление. Нефтеперерабатывающий завод в Славянске-на-Кубани частично приостановил работу после атаки украинских БПЛА, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя компании «Славянск Эко»

Министерство обороны РФ объявило, что дежурные средства ПВО уничтожили и перехватили 66 украинских беспилотников над территорией Краснодарского края в ночь на 27 апреля. Еще два дрона, как утверждает российская сторона, сбили над Крымским полуостровом.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что украинские силы в ходе масштабной атаки пытались атаковать нефтеперерабатывающий завод и объекты инфраструктуры. По словам главы региона, беспилотники подавили в Славянском, Северском и Кущевском районах края. «Как докладывают с мест — пострадавших и серьезных повреждений нет. Оперативные службы ликвидируют возгорания в результате падения БПЛА», — заявил Кондратьев.

Глава Славянского района Роман Синяговский сообщил, что дроны атаковали завод в Славянске-на-Кубани. По его словам, девять беспилотников атаковали резервуарный парк и ректификационную колонну. В результате случившегося, заявил глава района, повреждена ректификационная колонна, а резервуарный парк не пострадал. Возникший пожар ликвидировали. Пострадавших нет.

В краевом управлении МЧС сообщили, что при атаке возник пожар на Славянском НПЗ в Славянске-на-Кубани, «повреждена сепаративная установка». Пожарные, как утверждается, потушили пожар на площади пять квадратных метров.

Телеграм-канал Baza опубликовал видео, снятое, как утверждается, на месте взрыва в Славянске-на-Кубани.

В Кущевском районе нет разрушений гражданской инфраструктуры и пострадавших после атаки дронов, сообщает ТАСС со ссылкой на районные власти.

В Минэнерго Украины утверждают, что под удар беспилотников в Краснодарском крае в ночь на 27 апреля попали два нефтеперерабатывающих завода в Славянске-на-Кубани и поселке Ильский. Также утверждается, что дроны атаковали битумный завод, военный аэродром в станице Кущевская и другие объекты.

C начала 2024 года российские НПЗ в разных регионах регулярно атакую беспилотники, из-за чего на некоторых предприятиях вышли из строя установки первичной переработки. По подсчетам Reuters, в первом квартале 2024 года по меньшей мере семь российских заводов остановили мощности.

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