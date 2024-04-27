В Белгородской области дрон ударил по автомобильной дороге в селе. Пострадали пять человек

Пять мирных жителей Белгородской области пострадали при атаке беспилотника по селу Вознесеновка в Шебекинском округе 27 апреля, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. По его словам, дрон-камикадзе упал на дорогу в селе, в результате взрыва повреждения получили три автомобиля.

Среди пострадавших — 17-летняя девочка, получившая осколочные ранения спины и руки. Пострадавшую на скорой помощи доставили в детскую областную клиническую больницу в состоянии средней степени тяжести. Водитель одной из поврежденных машин находится в тяжелом состоянии с осколочным ранением головы.

Вячеслав Гладков сообщил ранее 27 апреля, что утром село Вознесеновка атаковали пять украинских дронов. Под удар попал трактор на территории сельскохозяйственного предприятия, пострадал механизатор. Другие дроны, по словам губернатора, атаковали зерновоз, грузовик «Камаз» и легковой автомобиль, а также торговый объект. В этих случаях никто не пострадал.

Телеграм-канал Baza опубликовал видео, на котором, как утверждается, показан момент попадания дрона по автомобилю в Белгородской области.

Власти Белгородской области регулярно сообщают об ударах беспилотников по региону. Атаки дронов усилились на фоне выборов президента РФ, прошедших в марте.

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