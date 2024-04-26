Журналиста Forbes Сергея Мингазова задержали по уголовному делу о «фейках» про армию

В Хабаровске задержали журналиста, редактора новостей издания Forbes Сергея Мингазова по уголовному делу о распространении «фейков» про российскую армию (пункт «д» части 2 статьи 207.3 УК РФ). Об этом сообщил в фейсбуке его адвокат Константин Бубон.

По информации адвоката, Мингазову вменяют репост некой публикации о событиях в Буче в собственный телеграм-канал «Хабаровская Мингазета».

Мингазов находится в хабаровском изоляторе временного содержания.

Адвокат рассказал РБК, что у Мингазова прошли обыски, после чего его отвезли в Следственный комитет и предъявили обвинение. «Изъяли компьютеры, телефоны — и его, и жены, и телефоны и компьютеры детей», — сообщил Бубон.

Меру пресечения журналисту изберут 27 апреля.

Сергей Мингазов работает в издании Forbes. Ранее он сотрудничал с «Ведомостями».

Статья о «фейках», как и статья о повторной «дискредитации» армии РФ, появилась в Уголовном кодексе вскоре после полномасштабного вторжения российских войск в Украину. По подсчетам СМИ, по уголовным статьям о «фейках» и «дискредитации» осудили 132 человека.