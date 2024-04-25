Суд арестовал недвижимость и счета замминистра обороны Тимура Иванова, подозреваемого в коррупции (и, возможно, в госизмене)

Суд в Москве наложил обеспечительные меры на недвижимость, активы и банковские счета замминистра обороны Тимура Иванова и его родственников. Об этом в ночь на 25 апреля сообщило агентство ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

По словам собеседника агентства, арестованы активы, зарегистрированные на Тимура Иванова, его жену, бывших жен и пятерых детей, включая приемных. Стоимость арестованного имущества не сообщается.

Тимур Иванов с 24 апреля находится в СИЗО «Лефортово» по уголовному делу о получении взятки в особо крупном размере. По данным источника ТАСС, следствие считает, что Иванов в 2018-2023 годах получил взятку в виде разных услуг на сумму более одного миллиарда рублей.

Как пишет «Коммерсант», по версии следствия, Иванов получал откаты от совладельца ООО Александра Фомина в виде таких услуг, как строительство и реставрация принадлежащей ему недвижимости, а за это помог компании заключить контракты на десятки миллиардов рублей. Один из учредителей «Олимпситистроя» дал показания против Иванова.

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу отстранил Тимура Иванова от должности заместителя министра.

Помимо Тимура Иванова по делу арестован предприниматель Сергей Бородин, обвиняемый в получении взятки. Басманный суд Москвы утром 25 апреля санкционировал арест третьего фигуранта дела, учредителя компании «Олимпситистрой» Александра Фомина, обвиняемого в даче взятки.

По данным источников «Важных историй» в ФСБ, замминистра обороны России Тимура Иванова подозревают в государственной измене. Официально эта информация не подтверждена. Адвокат Иванова утверждает, что его подзащитный обвиняется только в получении взятки.

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