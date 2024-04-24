ТАСС: соучредитель компании-подрядчика Минобороны дал показания против замминистра обороны Тимура Иванова

Один из учредителей компании «Олимпситистрой», подрядчика Минобороны России по строительству, дал показания против арестованного по делу о взятке замминистра обороны Тимура Иванова, сообщает ТАСС со ссылкой на материалы следствия.

Имя бизнесмена, который проходит по делу свидетелем, не называется. Собеседник ТАСС утверждает, что он был бенефициаром нескольких компаний, от которых получали взятки Иванов и второй фигурант дела, Сергей Бородин.

По его словам, суть обвинений заключается в том, что Иванов и Бородин были «реципиентами», то есть получали вменяемые им следствием блага и взятки от таких крупных подрядчиков, как этот предприниматель». По данным ТАСС, взятки Иванов получал в период с 2018 по 2023 годы.

О том, что силовики проводят следственные действия с одним из соучредителей компании «Олимпситистрой», также сообщил РБК со ссылкой на источники. По их данным, речь идет об Александре Фомине. В СПАРК он указан как совладелец компании с 2014 года, а основным контрагентом «Олимпситистроя» была дочерняя организация Минобороны ФГУП «Главное управление специального строительства», пишет РБК.

Следственные действия также проводились с бывшим руководителем публично-правовой компании «Военно-строительная компания» Андреем Белковым, утверждают источники РБК. Контрагентом этой компании в базе данных СПАРК также значатся Минобороны и его дочерние организации.

Источник агентства заявил, что глава Минобороны Сергей Шойгу отстранил Тимура Иванова от должности замминистра своим указом.

Заместителя министра обороны России Тимура Иванова задержали вечером 23 апреля по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Взятку он, как заявили в суде, получил за «оказание услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд министерства обороны».

24 апреля Басманный районный суд Москвы арестовал Иванова. В Общественной наблюдательной комиссии Москвы сообщили, что он находится в карантинной камере СИЗО «Лефортово».

Должность замминистра обороны Иванов занимал с 2016 года. Издание «Проект» называло его одним из важных участников команды главы министерства Сергея Шойгу. В Минобороны Иванов курировал вопросы, связанные со строительством, в том числе — в оккупированном Мариуполе, как писал Центр «Досье» в своем расследовании. Журналисты утверждали, что фактическим субподрядчиком Минобороны на объектах был «Олимпситистрой».

Соратники Навального в конце 2022 года рассказывали о бывшей жене Иванова Светлане Захаровой (Маниович), регулярно ездившей вместе с мужем на Лазурный берег и арендовавшей дорогие автомобили и яхты. На дне рождения Ивановой в 2021 года был пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Кроме того, как выяснили журналисты «Проекта» и команда Навального, у семьи Ивановых есть особняк на Рублевке и дворянская усадьба XIX века на Пречистенке в Москве — каждый объект стоит около 600 миллионов рублей. В июле 2023 года команда Навального рассказала, что у Иванова, вероятно, появилась новая жена — бывшая советница главы Минобороны Мария Китаева.

главное о деле тимура иванова

Заместитель министра обороны России Тимур Иванов арестован. Есть (неофициальная) версия, что его преследуют не за взятку, а за госизмену. Главное

главное о деле тимура иванова

Заместитель министра обороны России Тимур Иванов арестован. Есть (неофициальная) версия, что его преследуют не за взятку, а за госизмену. Главное