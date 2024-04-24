Заместитель министра обороны России Тимур Иванов арестован. Есть (неофициальная) версия, что его преследуют не за взятку, а за госизмену. Главное

Министерство обороны РФ / EPA / Scanpix / LETA

Басманный суд Москвы санкционировал арест заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова. Замминистра будет находиться под стражей в СИЗО «Лефортово» как минимум до 23 июня. Ему предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК РФ) — Иванову грозит лишение свободы на срок от восьми до 15 лет или многомиллионный штраф. Фабула дела пока неясна — деталей не сообщало ни следствие, ни защита. В сообщении суда лишь отмечено, что взятка была получена при «оказании услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд министерства обороны».

Адвокат Иванова Денис Балуев сообщил СМИ противоречивую информацию. Агентству ТАСС он заявил, что в деле «деньги как предмет взятки вообще не фигурируют» и что «вменяемая сумма — свыше миллиона рублей». В беседе с «Коммерсант FM» он сказал, что «сумма фигурирует», но она «весьма относительная и будет корректироваться». «Но хрестоматийная взятка, как мы представляем себе ее в быту в виде передачи денег за какое-то очевидно незаконное действие или бездействие, здесь не вменяется, здесь гораздо сложнее состав», — подчеркнул он. Балуев также отметил, что Иванов отрицает вину и «сотрудничает со следствием».

Что известно о семье Тимура Иванова

Команда Навального рассказала о роскошной жизни жены замминистра обороны Тимура Иванова Она тратила сотни тысяч евро на отдых, драгоценности и наряды. А ее счета оплачивали фирмы, связанные со стройками в Мариуполе

Что известно о семье Тимура Иванова

Команда Навального рассказала о роскошной жизни жены замминистра обороны Тимура Иванова Она тратила сотни тысяч евро на отдых, драгоценности и наряды. А ее счета оплачивали фирмы, связанные со стройками в Мариуполе

Вместе с Ивановым арестован еще один фигурант дела, бизнесмен Сергей Бородин, ему предъявлены обвинения по той же статье, что и Иванову. Суд отметил, что Бородин и Иванов вступили в преступный сговор, «находясь в дружеских связях». Центр «Досье» в расследовании 2023 года называл Бородина «доверенным лицом» замминистра — в частности, по данным журналистов, возглавляемая им компания «Волжский берег» строила Иванову поместье в Тверской области. Бородин — владелец нескольких компаний, а также любительского хоккейного клуба «Красные звезды», который называли «командой замминистра обороны».

Shot пишет, что Бородин и Иванов дружили семьями и крестили детей друг друга, а вместе с бывшей супругой замминистра Светланой Маниович (они развелись в 2022 году — по версии телеграм-канала «ВЧК-ОГПУ», чтобы она избежала санкций) у Бородина был общий бизнес. Телеграм-канал «112» утверждает, что предприниматель ранее проходил обвиняемым по другому делу — и в рамках досудебного соглашения дал показания против Иванова.

«Интерфакс» со ссылкой на источник сообщил, что в деле есть третий фигурант, которого подозревают в даче взятки. По данным агентства, вопрос о мере пресечения ему еще не решен. Никакой другой информации об этом человеке пока нет.

Издание «Важные истории» написало, что Иванова подозревают в госизмене, сославшись на два источника, близкие к ФСБ. «Взятка — это для публики. Пока говорить публично о госизмене не хотят — скандал большой: все-таки замминистра обороны», — сказал один из собеседников издания. По словам второго источника, президент РФ Владимир Путин «дал команду после того, как удалось убедить, что речь идет именно о госизмене», а за коррупцию Иванова «никто бы задерживать не стал». Адвокат «Первого отдела» Евгений Смирнов после выхода публикации отметил, что оперативной разработкой Иванова занимался департамент военной контрразведки, которому обычно не свойственно заниматься коррупционными вопросами. При этом адвокат Иванова Мурад Мусаев заявил РИА Новости, что «никаких других обвинений, кроме объявленного обвинения во взятке, там нет».

Кремль призвал не слушать «перетолки». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не знают о материале «Важных историй», и предложил ориентироваться на официальную информацию. «Все эти рассуждения [о госизмене] — не что иное, как спекуляции вокруг этого дела. Нужно ориентироваться на информацию от следственных органов. И, конечно, в конечном итоге — решение суда», — заявил Песков. Он также отметил, что Путин и министр обороны Сергей Шойгу поддерживают «ежедневные контакты». При этом Песков ушел от ответа на вопрос, обсуждали ли они дело Иванова.

С чего все началось

Задержан замминистра обороны РФ Тимур Иванов Его подозревают в получении взятки. Журналисты и команда Навального нашли у него активы на миллиард рублей

С чего все началось

Задержан замминистра обороны РФ Тимур Иванов Его подозревают в получении взятки. Журналисты и команда Навального нашли у него активы на миллиард рублей