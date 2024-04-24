Реальной причиной ареста заместителя министра обороны Тимура Иванова является государственная измена. Об этм пишут «Важные истории» со ссылкой на два источника, близких к ФСБ.

«Взятка — это для публики. Пока говорить публично о госизмене не хотят — скандал большой: все-таки замминистра обороны», — сказал один из собеседников издания.

По словам второго источника, президент Владимир Путин «дал команду после того, как удалось убедить, что речь идет именно о госизмене», а за коррупцию Иванова «никто бы задерживать не стал».

Собеседники «Важных историй» утверждают, что оперативным сопровождением дела занимается Департамент военной контрразведки ФСБ. «Сейчас решают, что с ним делать: либо будут сажать по взятке и „добивать“ на зоне, либо переквалифицировать обвинение на госизмену», — заявил один из источников.

Обновлено. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя публикацию «Важных историй», призвал ориентироваться на официальную информацию. «Рассуждения на эту тему» в СМИ он назвал «спекуляциями».

О задержании Тимура Иванова стало известно вечером 23 апреля. СК официально сообщил, что расследование в отношении него ведут по статье о получении взятки в особо крупном размере, не уточнив подробностей.

Иванов занимает пост замминистра обороны с 2016 года. На этом посту он курировал строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов министерства и военную ипотеку, а также отвечал за вопросы жилищного и медицинского обеспечения ВС РФ, управления имуществом и расквартированием войск. Иванов управлял всеми крупными стройками, связанными с Минобороны, в том числе космодрома «Восточный» и парка «Патриот».

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