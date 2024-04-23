Задержан замминистра обороны РФ Тимур Иванов Его подозревают в получении взятки. Журналисты и команда Навального нашли у него активы на миллиард рублей

Алексей Никольский / Спутник / Reuters / Scanpix / LETA

Следственный комитет РФ объявил вечером 23 апреля, что задержан заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов. Расследование в отношении него ведут по статье о получении взятки в особо крупном размере ( ), то есть не менее одного миллиона рублей. В СК не привели подробности дела. «Проводятся соответственные следственные действия», — заявила официальный представитель СК Светлана Петренко.

Когда именно задержали Иванова, пока неизвестно. Днем 23 апреля он присутствовал на коллегии Минобороны под руководством Сергея Шойгу, пишет РБК. Следствие обратится в суд с ходатайством об аресте Иванова, сообщили «Интерфаксу» в правоохранительных органах.

Оперативники проводят следственные мероприятия на даче Иванова в Дагестане, утверждает телеграм-канал «112». По неподтвержденным данным телеграм-канала «ВЧК-ОГПУ», вместе с Ивановым задержаны еще три человека. Поздним вечером 23 апреля «Коммерсант» сообщил, что сотрудники ФСБ доставили Иванова к следователям центрального аппарата СКР. Ночь Иванов проведет в изоляторе временного содержания.

Президенту РФ Владимиру Путину доложили о задержании замминистра обороны, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Также заранее был поставлен в известность министр обороны Сергей Шойгу», — сказал Песков (цитата по «Интерфаксу»). В министерстве обороны РФ на момент публикации не комментировали случившееся.

Тимур Иванов — человек из команды Сергея Шойгу. Иванов занимает пост замминистра обороны с 2016 года, до этого он три года возглавлял подведомственный Минобороны «Оборонстрой», а также работал в правительстве Московской области, когда регионом руководил Шойгу. На посту заместителя министра обороны Иванов курировал строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов министерства и военную ипотеку, а также отвечал за вопросы жилищного и медицинского обеспечения ВС РФ, управления имуществом и расквартированием войск.

Иванов управлял всеми крупными военными стройками, в том числе строительством главного храма вооруженных сил, парка «Патриот», космодрома «Восточный». После полномасштабного вторжения войск РФ в Украину он курировал проект по восстановлению оккупированного Мариуполя, писал проект Михаила Ходорковского «Досье».

Иванов в 2019 году вошел в рейтинг богатейших силовиков, который составил журнал Forbes. Издание по итогам 2018 года оценило доход его семьи в 136,7 миллиона рублей, доход самого Иванова — в 13,6 миллиона рублей.

Источник Forbes в Минобороны заявил, что Тимур Иванов — «человек Шойгу», но у замминистра «были косяки» и к нему «накопились вопросы». Собеседник издания связал задержание замминистра с тем, что Шойгу, возможно, уйдет из министерства, и этому предшествует «чистка приближенных».

Тимур Иванов — участник множества журналистских расследований о коррупции. По данным команды Алексея Навального и «Проекта», у семьи Ивановых есть особняк на Рублевке и дворянская усадьба XIX века на Пречистенке в Москве — каждый объект стоит около 600 миллионов рублей. В расследовании команды Навального, выпущенном в декабре 2022 года, говорилось, что жена замминистра обороны Светлана Иванова (Маниович) в течение многих лет тратила сотни тысяч евро на отдых на Лазурном берегу, драгоценности и наряды — и что счета за них регулярно оплачивали другие люди или компании. Ее поездки в Европу, в частности, во Францию продолжились и после полномасштабного вторжения России в Украину. Летом 2022 года Светлана Маниович официально развелась с Тимуром Ивановым. В другом расследовании ФБК, вышедшем в июле 2023 года, говорилось, что предполагаемая новая жена Иванова, бывшая советница главы Минобороны РФ Мария Китаева после российского вторжения в Украину также путешествовала по Европе.

Иванов находится под санкциями США с марта 2022 года, под санкциями Евросоюза — с октября 2022 года. Бывшая жена Иванова Светлана Маниович не попала под санкции ЕС, поскольку спустя пять месяцев после начала войны пара развелась. В апреле 2023 года команда Навального провела протестную акцию в Париже у дома, где, как утверждается, Маниович арендует квартиру.

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