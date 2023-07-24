Команда Навального рассказала о поездках в Европу бывшей советницы Шойгу. Она вышла замуж за его заместителя, утверждают авторы расследования

Бывшая советница главы Минобороны РФ Мария Китаева, вероятно, вышла замуж за замминистра обороны Тимура Иванова и после российского вторжения в Украину путешествовала по Европе. Об этом говорится в расследовании соратников оппозиционного политика Алексея Навального.

Команда политика пришла к таким выводам, получив, как утверждается, «полный архив почты Китаевой за 17 лет», а также проанализировав ее фотографии в инстаграме.

До 2012 года Китаева работала ведущей на телеканале «Россия 24». Затем ее назначили советником губернатора Подмосковья по информационной политике, когда регионом управлял Сергей Шойгу. После его назначения главой Минобороны РФ Китаева получила должность советника министра. Ее полномочия не раскрывались.

В 2014 году указом президента РФ Владимира Путина Китаевой присвоили ранг действительного государственного советника 3-го класса, что соответствует званию генерал-майора. Сейчас Китаева работает советником директора Третьяковской галереи в Москве. Она находится под санкциями Канады.

В 2020 году «Медиазона» и Scanner Project писали, что Китаева замужем за заместителем министра обороны Юрием Садовенко. Журналисты писали, что она родила от него троих детей. Команда Навального нашла подтверждения их родственных связей.

Как утверждается в расследовании, Китаева позднее развелась с Садовенко и вышла замуж за Иванова. Команда Навального пришла к этому выводу на основе совместных фотографий Китаевой с Ивановым. Так, на одном из снимков пары на правой руке Китаевой можно заметить обручальное кольцо. В ноябре 2022 года Китаева заказывала совместные визитки с Ивановым, а через месяц купила пижамы с инициалами на воротнике — MK (Мария Китаева) и TI (Тимур Иванов).

В марте 2023 года, согласно полученным данным команды Навального, бывшая советница Шойгу подала заявку на то, чтобы ей, ее матери и детям выдали шенгенские визы в Венгрию. Семья также забронировала на неделю два двухкомнатных номера в гостинице в центре Будапешта, потратив около 650 тысяч рублей.

По данным команды Навального, Китаева и ее родственники побывали в Венгрии в апреле, прилетев в Будапешт после пересадки в Стамбуле. Во время этой поездки, предполагают расследователи, Китаева заехала в Италию, совершив покупку в одной из галерей на 17 тысяч евро (1,7 миллиона рублей).

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