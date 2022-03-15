США и Япония объявили о новых санкциях против высокопоставленных представителей оборонного сектора РФ и депутатов Госдумы

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

Госдепартамент США объявил о санкциях в отношении 11 высокопоставленных представителей оборонного сектора России. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление ведомства.

Среди тех, кто попадет в санкционные списки — заместители министра обороны России Алексей Криворучко, Тимур Иванов, Юнус-Бек Евкуров, Дмитрий Булгаков, Юрий Садовенко, Николай Панков, Руслан Цаликов, Геннадий Жидко, глава Росгвардии Виктор Золотов, глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев и гендиректор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев. Их активы в США будут заблокированы.

В свою очередь правительство Японии ввело санкции против 17 россиян, в том числе 11 депутатов Госдумы, включая лидера КПРФ Геннадия Зюганова, а также владельца компании «Ренова» Виктора Вексельберга и членов семьи предпринимателя Юрия Ковальчука.

США, Евросоюз и другие страны ввели несколько раундов санкций против России, после того как она признала независимость самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик и вторглась в Украину. Ограничения затронули банковский сектор, авиацию, ряд высокопоставленных политиков и чиновников, бизнесменов, а также лично президента РФ Владимира Путина и его окружение.

«Медуза». Работаем 24/7. И только в интересах читателей Нам срочно нужна ваша поддержка Хочу помочь