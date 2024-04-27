Украинская разведка вчера: в Москве сожгли вертолет Ка-32. Телеканал Минобороны РФ сегодня: «Попили лимонад и подожгли»

Российские СМИ, в том числе телеканал Минобороны РФ «Звезда», сообщили 27 апреля, что на аэродроме Остафьево на юго-западе Москвы в ночь на 26 апреля подожгли транспортный вертолет. Первым об этом сообщил телеграм-канал «База», следом — РБК и «Звезда».

«Попили лимонад и пошли поджигать вертолет», — говорится в сообщении в телеграм-канале «Звезды». По данным источников СМИ, на месте преступления нашли пять бутылок из-под лимонада и одну с запахом горючей жидкости, а также сумку для сменной обуви, пару перчаток, монтировку, обрывки колючей проволоки и платок.

По данным «Базы» и «Звезды», преступники подожгли вертолет Ка-32, который зачехленный стоял на северной стоянке аэродрома после технического обслуживания. Две машины спасателей прибыли на место пожара в 03:09 мск, площадь возгорания составила около 30 квадратных метров, пишет РБК. Насколько сильные повреждения получил вертолет, российские медиа не уточняют.

По информации СМИ, вертолет принадлежит «Московский авиационный центр», его используют для тушения пожаров.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 205 Уголовного кодекса (террористический акт), заявили источники РБК. В Западном управлении СК на транспорте отказались от комментариев.

Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины сообщило днем 26 апреля, что на московском аэродроме Остафьево уничтожен вертолет Ка-32, который, как утверждается, принадлежит Минобороны РФ и эксплуатируется совместно с предприятием «Газпромавиа». «Уничтоженная единица авиационной техники использовалась государством-агрессором в интересах московского авиационного центра, в частности для поддержки операций российской оккупационной армии», — заявили в ГУР.

Украинская разведка опубликовала видео, на котором запечатлен предполагаемый горящий вертолет.

Ворожий гелікоптер Ка-32 спалили на аеродромі у москві Головне управління розвідки МО України

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