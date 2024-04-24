Заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова отправили в СИЗО. Его подозревают в получении взятки в особо крупном размере

Басманный районный суд Москвы арестовал на два месяца заместителя министра обороны Тимура Иванова по делу о получении взятки в особо крупном размере, сообщает пресс-служба судов города.

По версии следствия, Иванов, курировавший вопросы строительства и капитального ремонта объектов Минобороны, вступил в преступный сговор с третьими лицами для получения взятки в особо крупном размере при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд ведомства. Вину он не признал.

Также суд отправил в СИЗО второго фигуранта дела Сергея Бородина, друга замминистра. Его, как и Иванова, обвиняют в получении взятки.

О задержании Иванова стало известно вечером 23 апреля. ТАСС пишет, что его задержали на рабочем месте. Телеграм-канал Shot отмечает, что после избрания меры пресечения замминистра переодели в гражданскую одежду, после чего посадили в микроавтобус, закрыв все окна шторками, и повезли в СИЗО. По данным ТАСС, на время предварительного следствия Иванов будет содержаться в «Лефортово».

Издание «Можем объяснить» напоминает, что Бородин фигурировал в журналистских расследованиях о семье Иванова. Так, «Проект» рассказывал, что его полный тезка помогал бывшей жене замминистра Светлане Маниович оформлять недвижимость. В свою очередь Daily Storm отмечает, что Бородину принадлежала микрокредитная компания «Кредитлайн», долей в которой владела Маниович. Телеграм-канал Baza пишет, что после задержания Иванова родные его бывшей супруги не могут с ней связаться. Канал предполагает, что ее также могли задержать.

Подробнее о деле Иванова

Задержан замминистра обороны РФ Тимур Иванов Его подозревают в получении взятки. Журналисты и команда Навального нашли у него активы на миллиард рублей

Подробнее о деле Иванова

Задержан замминистра обороны РФ Тимур Иванов Его подозревают в получении взятки. Журналисты и команда Навального нашли у него активы на миллиард рублей

Подробнее о деле Иванова

Задержан замминистра обороны РФ Тимур Иванов Его подозревают в получении взятки. Журналисты и команда Навального нашли у него активы на миллиард рублей

Подробнее о деле Иванова

Задержан замминистра обороны РФ Тимур Иванов Его подозревают в получении взятки. Журналисты и команда Навального нашли у него активы на миллиард рублей