Минюст РФ внес «Феминистское антивоенное сопротивление» в реестр «нежелательных организаций»

Министерство юстиции РФ включило движение «Феминистское антивоенное сопротивление» в реестр иностранных и международных неправительственных организаций, чья деятельность в РФ объявлена «нежелательной». Соответствующая запись в реестре под номером 159 появилась 25 апреля, внимание на это обратила правозащитная организация «ОВД-Инфо».

Feminist Antiwar Resistance («Феминистское антивоенное сопротивление», «ФАС») — объединение российских феминисток, которое публикует информацию о низовых антивоенных инициативах и акциях. Его основали на следующий день после начала полномасштабного вторжения войск России в Украину.

Цель этого движения, по словам его представителей, — «прорыв информационной блокады» и распространение информации о войне в Украине. Активистки подчеркивают, что участие в акциях может быть опасным.

Минюст РФ в декабре 2022 года включил «Феминистское антивоенное сопротивление» в реестр «иностранных агентоов». Кроме того, в январе 2023 года «иноагентом» объявили одну из основательниц движения Дарью Серенко.

МВД России в начале апреля объявило Дарью Серенко в розыск. В чем конкретно подозревают активистку, неясно. Ранее о возбуждении уголовных дел в отношении нее не сообщалось. Серенко находится за пределами России.

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