Фемактивистку Дарью Серенко объявили в розыск. Об уголовных делах против нее до этого не было известно

Фемактивистку и писательницу Дарью Серенко объявили в розыск. Внимание на карточку в базе МВД 9 апреля обратила «Медиазона».

В карточке говорится, что Серенко разыскивается «по статье УК». В чем конкретно ее подозревают, неясно — ранее о возбуждении уголовных дел в отношении активистки не сообщалось.

В 2023 году на Серенко, объявленную «иноагентом», составили три административных протокола за отсутствие плашки в публикуемых материалах. Наличие двух таких протоколов за год может стать основанием для возбуждения уголовного дела

Серенко после начала войны стала одной из основательниц движения «Феминистское антивоенное сопротивление». Это объединение распространяет информацию о низовых антивоенных инициативах и акциях.

Сейчас Серенко находится за пределами России.

В начале апреля Серенко объявила, что намерена выдвинуться кандидатом на выборы в Мосгордуму вместе с другими «иностранными агентами». Участники этого выдвижения заявляют, что не рассчитывают на то, что их допустят до выборов, но хотят показать россиянам наличие альтернатив.