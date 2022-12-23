В реестр «иноагентов» включили правозащитницу Светлану Ганнушкину, «Роскомсвободу» и «Феминистское антивоенное сопротивление»
Источник: Министерство юстиции РФ
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Министерство юстиции России обновило список «иностранных агентов». Туда включены:
- правозащитница Светлана Ганнушкина;
- бывший шеф-редактор «Новой газеты» Андрей Колесников;
- журналист Глеб Пьяных;
- журналистка Анастасия Жвик;
- «Феминистское антивоенное сопротивление»;
- правозащитный проект «Роскомсвобода»;
- Anti-Corruption Foundation Inc (зарубежная структура ФБК);
- Автономная некоммерческая организация социально-спортивных программ «Спортивное ЛГБТ-сообщество».