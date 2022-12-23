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В реестр «иноагентов» включили правозащитницу Светлану Ганнушкину, «Роскомсвободу» и «Феминистское антивоенное сопротивление»

Источник: Министерство юстиции РФ

Министерство юстиции России обновило список «иностранных агентов». Туда включены:

  • правозащитница Светлана Ганнушкина;
  • бывший шеф-редактор «Новой газеты» Андрей Колесников;
  • журналист Глеб Пьяных;
  • журналистка Анастасия Жвик;
  • «Феминистское антивоенное сопротивление»;
  • правозащитный проект «Роскомсвобода»;
  • Anti-Corruption Foundation Inc (зарубежная структура ФБК);
  • Автономная некоммерческая организация социально-спортивных программ «Спортивное ЛГБТ-сообщество».
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