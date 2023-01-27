В России объявили «иноагентами» лидера Little Big Илью Прусикина, представителя Далай-ламы и Дарью Серенко из «Феминистского антивоенного сопротивления»
Источник: Минюст
Министерство юстиции России расширило список «иностранных агентов». В обновленный перечень вошли:
- Илья Прусикин, лидер группы Little Big;
- Фидель Агумава, журналист;
- Эрдни-Басан Омбадыков, официальный представитель Далай-ламы XIV;
- Рафис Кашапов, татарский правозащитник, бывший политзаключенный;
- Дарья Серенко, представительница «Феминистского антивоенного сопротивления»;
- ООО «Философия ненасилия», компания Андрея Макаревича, учрежденная совместно с другими «иноагентами»;
- Фонд развития цифровых прав, при поддержке которого работает проект «Роскомсвобода».
«Медуза» в России теперь не только «иноагент», но еще и «нежелательная» организация. Этот статус — гораздо хуже прежнего. Тем не менее мы продолжаем работать. Нас по-прежнему можно читать. Это безопасно. Здесь — все ответы на тревожные вопросы.