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В России объявили «иноагентами» лидера Little Big Илью Прусикина, представителя Далай-ламы и Дарью Серенко из «Феминистского антивоенного сопротивления»

Источник: Минюст

Министерство юстиции России расширило список «иностранных агентов». В обновленный перечень вошли: 

  • Илья Прусикин, лидер группы Little Big; 
  • Фидель Агумава, журналист; 
  • Эрдни-Басан Омбадыков, официальный представитель Далай-ламы XIV; 
  • Рафис Кашапов, татарский правозащитник, бывший политзаключенный;
  • Дарья Серенко, представительница «Феминистского антивоенного сопротивления»;
  • ООО «Философия ненасилия», компания Андрея Макаревича, учрежденная совместно с другими «иноагентами»
  • Фонд развития цифровых прав, при поддержке которого работает проект «Роскомсвобода».
«Медуза» в России теперь не только «иноагент», но еще и «нежелательная» организация. Этот статус — гораздо хуже прежнего. Тем не менее мы продолжаем работать. Нас по-прежнему можно читать. Это безопасно. Здесь — все ответы на тревожные вопросы.
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