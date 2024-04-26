Война Семьсот девяносто третий день. Онлайн «Медузы»
«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 25 апреля читайте здесь, фотографии предыдущего дня войны смотрите здесь.
Главные новости:
- Командование ВСУ убрало американские танки Abrams с линии фронта из-за российских дронов.
- Польша вслед за Германией пообещала не депортировать украинцев с просроченными паспортами.
- Журналиста Forbes Сергея Мингазова задержали по уголовному делу о «фейках» про армию.
- Минюст потребовал признать экстремистским «Антироссийское сепаратистское движение». Что это за организация, неизвестно.
- В Волжском задержали двух подростков. ФСБ утверждает, что они повредили 16 машин с Z-символикой и планировали взорвать отдел полиции и военкомат.
- Аэропорт Элисты, закрытый с началом полномасштабной войны, возобновит работу 3 мая.
- Суд на Чукотке заочно приговорил бывшего сотрудника погранслужбы ФСБ и его жену к семи годам колонии за посты про войну в Украине.
- «Верстка»: из-за преступлений, совершенных вернувшимися в Россию участниками войны в Украине, погибли более 100 человек.
- Двух российских военных задержали в оккупированной части Херсонской области по обвинению в убийстве нескольких человек. Они заявили, что сожгли и подорвали тела жертв.
Испания отказалась передать Украине системы Patriot, но под давлением НАТО и ЕС поставит Киеву небольшое количество ракет к ним, сообщает El Pais.
Сейчас у Мадрида в резерве есть три батареи Patriot и около 50 ракет стоимостью более миллиона евро каждая.
Министерство обороны Испании планирует потратить больше средств на совершенствование своей системы ПВО и намерено приобрести четыре батареи Patriot более продвинутой конфигурации. Однако ожидается, что эти системы поступят в страну не раньше 2028-2029 годов, поэтому Вооруженным силам Испании придется обеспечивать противовоздушную оборону текущими ограниченными средствами.
Песков также заявил, что после войны Россия и Европа будут выстраивать отношения на новой основе.
«Так или иначе, отношения придется выстраивать. Специальная военная операция рано или поздно завершится успехом для нас, и России как стране, которая никому из Европы не представляет угрозы, и рассчитывает, что и в Европе никто не представляет угрозы для Российской Федерации, все равно придется договариваться о том, как мы будем жить», — сказал пресс-секретарь президента РФ.
При этом представитель Кремля подчеркнул, что «это будут договоренности о новых модальностях отношений».
Отношения, как раньше, построить уже не получится, и никто этого не захочет, в первую очередь, мы. Мы поимели большой опыт отношения к нам европейцев, и этот опыт мы всегда будем учитывать при выстраивании отношений.
Географически мы никуда друг от друга не денемся. В любом случае, предстоит выстраивать отношения на новой основе.
Дмитрий Песков назвал русофобской резолюцию Европарламента, признавшую нелегитимными прошедшие выборы президента РФ.
«Вряд ли это те заявления, к которым мы готовы прислушиваться. Европарламент давно уже утвердился на позициях такой прочной, последовательной русофобии», — сказал пресс-секретарь президента РФ на брифинге для прессы. — Вопреки, наверное, основному призванию парламентариев — выстраивать диалог, искать пути для такого диалога, он превратился в машину таких оголтелых заявлений, внутренних противоречий» (цитата по «Интерфаксу»).
В резолюции, одобренной Европарламентом, заявлялось следующее: «Это фарсовый спектакль российских властей преследовал единственную цель — создать видимость электоральной легитимности Владимира Путина, его политики беспощадных внутренних репрессий и, прежде всего, агрессивной войны против Украины».
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ответ на резолюцию заявляла, что «ничтожные приняли ничтожное».
Польша не будет депортировать граждан Украины с просроченными паспортами, заявил глава польского МВД Марцин Кервинский в эфире телеканала TVN24.
По словам Кервинского, люди с документами с истекшим сроком действия будут подлежать временной защите, как и все остальные украинские беженцы.
Министр также заверил, что Польша никому, в том числе властям Украины, не будет передавать личные данные украинцев.
После принятия в Украине нового закона о мобилизации власти страны запретили гражданам призывного возраста запретили получать паспорта в консульских учреждениях за границей.
Власти Германии — страны, которая приняла больше всех беженцев из Украины — заявили, что украинцы смогут оставаться в стране и после истечения срока действия документов.
Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявлял, что Варшава готова помочь Киеву вернуть мужчин призывного возраста, уехавших из страны после начала войны. В чем именно будет заключаться эта помощь, он не уточнил.
Министра аграрной политики и продовольствия Украины Николая Сольского, арестованного 26 апреля по подозрению в незаконных сделках с землей, освободили из-под стражи — за него внесен назначенный залог в размере 75,7 миллиона гривен. Об этом сообщили в самом министерстве аграрной политики.
Сольский продолжает исполнять полномочия министра, отметили в ведомстве.
Адвокат министра рассказал «Суспiльне», что теперь Сольский обязан являться по требованию следствия, не покидать Киев, не общаться со свидетелями по делу, сдать на хранение паспорт и другие документы, носить электронный браслет. Министру также запретили общаться со своим заместителем.
Сольского подозревают в завладении государственной землей на 291 миллион гривен и попытке завладения землей еще на 190 миллионов гривен. Инкриминируемые случаи касаются периода 2017-2018 годов, когда Сольский занимался адвокатской деятельностью.
Анадырский городской суд Чукотского автономного округа заочно приговорил эмигрировавших из России бывшего сотрудника пограничной службы ФСБ Романа Назарука и его жену Анастасию к семи годам лишения свободы из-за антивоенных постов в соцсетях, сообщает «ОВД-Инфо».
Суд признал их виновными по статье о распространении «фейков» про российскую армию по мотивам политической ненависти (пункт «д» части 2 статьи 207.3 УК), сообщила правозащитникам Анастасия.
Приговор Роману вынесли 10 апреля, а Анастасии — 23 апреля. Поводом для дела послужили их публикации о войне в Украине, сделанные в период с декабря 2022 по март 2023 года.
В суде правозащитникам рассказали, что бывшему пограничнику вменили 16 постов на его странице во «ВКонтакте» — все они посвящены российскому вторжению и гибели мирных жителей в Украине. «Российские войска разбомбили Драмтеатр в Мариуполе, убив сотни людей, и теперь стыдливо загородили ширмой», — писал Назарук в одном из постов. Также он упоминал обстрелы Кривого Рога, Днепра, Кременчуга и бои под Бахмутом.
Еще два эпизода дела касались репостов Анастасии, в которых она высказывалась против войны, а один — обращения Романа, которое было опубликовано 24 февраля 2023 года на ютуб-канале Anastasia Naz. В этом ролике Назарук выступил против войны и призвал россиян выйти на антивоенную акцию, приуроченную к годовщине вторжения российских войск в Украину.
За два года с начала российского вторжения в Украину как минимум 107 человек погибли из-за преступлений, которые совершили вернувшиеся в Россию участники войны. Об этом пишет «Верстка» на основе сообщений в СМИ и судебных решений. Еще 100 человек пострадали.
Согласно подсчетам издания, участники войны совершили как минимум 84 преступления с погибшими: 55 из них были квалифицированы как убийства, жертвами которых стали 76 человек, еще 18 — как нанесение тяжких телесных повреждений (погибших — 18 человек).
Участники войны также совершили девять нарушений ПДД, из-за которых погибли 11 человек. В двух случаях военных обвинили в склонении к употреблению наркотиков, из-за чего умерли двое несовершеннолетних.
25 апреля суд в Москве назначил блогеру Насте Ивлеевой административный штраф в размере 50 тысяч рублей. Ее признали виновной в «дискредитации армии РФ» за пост в инстаграме.
В декабре 2023 года в московском клубе «Мутабор» прошла вечеринка с дресс-кодом almost naked («почти голый»), организатором которой была Ивлеева. Эта вечеринка возмутила авторов Z-пабликов и, судя по всему, политическое руководство РФ. Участников вечеринки стали лишать возможности выступать на концертах и на телевидении. Вслед за этим артисты стали приносить публичные извинения, а также демонстрировать свою поддержку власти.
Как выясняла «Медуза», после вечеринки Насти Ивлеевой ее участников внесли в список артистов, которым запретили работать в России или наложили на них негласные ограничения. Практика показывает, что после внесения в такой список артистов лишают гастролей, ролей и рекламных контрактов.
Кто и по каким критериям составляет черные списки музыкантов в России? Рассказывают специальные корреспонденты «Медузы» Светлана Рейтер и Кристина Сафонова — авторы расследования на эту тему.
Девятилетний мальчик ранен в результате российского артобстрела Никополя.
По данным военной администрации Днепропетровской области, в городе повреждены четыре пятиэтажных жилых дома и газопровод.
Ребенок находится в состоянии средней тяжести. Ему оказали необходимую медицинскую помощь на дому. Также среди пострадавших мужчина 42 лет.
Журналиста российского Forbes Сергея Мингазова задержали в Хабаровске по уголовному делу о «фейках» про армию (пункт «д» части 2 статьи 207.3 УК), сообщает издание.
По словам адвоката Константина Бубона, поводом для преследования стал репост публикации о событиях в Буче в собственном телеграм-канале журналиста «Хабаровская Мингазета».
Сейчас Мингазов находится в изоляторе временного содержания в Хабаровске. 27 апреля Центральный районный суд Хабаровска должен избрать ему меру пресечения, пишет «ОВД-Инфо».
Помимо сотрудничества с Forbes, Мингазов также ведет несколько телеграм-каналов, где публикует региональные новости. Ранее он также работал с «Ведомостями» и «Коммерсантом».
Следователи Национальной полиции Украины объявили подозрение заместителю гендиректора «Росатома» — российскому генерал-майору полиции Николаю Мулюкину, сообщает глава МВД Украины Игорь Клименко.
«Он во время оккупации Чернобыля руководил ограблением атомной электростанции. Это первое подозрение должностному лицу России такого ранга, — пишет министр в своем телеграм-канале. — Фигурант лично находился на ЧАЭС. Его специалисты не знали, что делать со станцией во время вывода из эксплуатации. Поэтому просто разграбили имущество. Военные России выполняли приказы „росатомовцев“ на ЧАЭС, удерживая в заложниках работников станции и защищавших ее нацгвардейцев».
Чернобыльская АЭС была оккупирована российскими войсками в первый день полномасштабного вторжения в Украину. 31 марта станция была возвращена под контроль Украины.
26 апреля 2024 года исполняется 38 лет со дня крупнейшей аварии в истории атомной энергетики — на Чернобыльской АЭС в Киевской области. В начале полномасштабного вторжения в Украину российские войска оккупировали ЧАЭС.
Вот какой пост опубликовал сегодня в соцсетях Владимир Зеленский:
Радиация не признает границ и не различает государственные флаги. Чернобыльская катастрофа продемонстрировала миру, как быстро могут возникнуть смертельные угрозы. Десятки тысяч людей ценой своего здоровья и жизни остановили разрастание Чернобыльской катастрофы и ликвидировали ее страшные последствия в 1986 году и спустя годы.
35 дней Чернобыльская атомная станция была в оккупации. Российские солдаты разграбили лаборатории, взяли в плен охрану и издевались над персоналом, использовали ее для развертывания дальнейших военных действий.
Уже 785 дней самая большая в Европе Запорожская атомная станция в заложниках у российских террористов. И это обязанность всего мира — давить на Россию так, чтобы ЗАЭС была освобождена и возвращена под полный контроль Украины и все атомные объекты в Украине были обезопасены от российских ударов.
Только это будет гарантировать, что мир не терпит новых радиационных катастроф — именно того, чем грозит каждый день пребывания российских оккупантов на ЗАЭС.
Помним силу и преданность людей, спасавших жизнь в 1986 году. Ценим каждого, кто помогает защищать жизнь сейчас.
За прошедшие сутки российские войска обстреляли территорию девяти областей Украины: Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Луганской, Николаевской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Черниговской.
В общей сложности российская армия атаковала 115 населенных пунктов и 58 объектов инфраструктуры, применяя минометы, артиллерию, танки, РСЗО и тактическую авиацию.
Четыре человека пострадали в результате российского удара по городу Дергачи в Харьковском районе, сообщает глава местной военной администрации Олег Синегубов.
По предварительным данным, удар по центральной части города был нанесен управляемыми авиабомбами. В результате загорелся двухэтажный жилой дом.
Среди пострадавших — 52-летняя женщина и трое детей: девушка 16 лет, мальчик и девочка четырех и пяти лет соответственно. Всем оказана медицинская помощь на месте, госпитализации не потребовалось.
Российские войска ударили по промышленному объекту в Сумах
По данным местной военной администрации, военные РФ нанесли авиационный удар, применив две управляемые бомбы КАБ.
Последствия атаки уточняются. На месте работают спасательные службы.
В Берлине 4 июня пройдет концерт памяти Алексея Навального
«Мы продолжаем добиваться того, чтобы имя Алексея и его идеи звучали как можно громче. Путин убил Навального. Но он не сможет его победить, пока мы помним Алексея и пока есть люди, которые говорят о нем», — сообщается в анонсе мероприятия в телеграм-канале «Команда Навального».
Концерт «Привет, это Навальный», приуроченный ко дню рождения политика, пройдет в Uber Eats Music Hall. На мероприятии выступят Noize MC, «Каста», «Аигел» и «Порнофильмы».
В оккупированном Токмаке в результате обстрела многоэтажного жилого дома ранены четыре человека, сообщает назначенный Россией глава аннексированной части Запорожской области Евгений Балицкий.
По его словам, в ходе обстрела полностью разрушены четыре квартиры. Под завалами может находиться еще один человек. Все пострадавшие госпитализированы.
У России нет планов нападения на страны НАТО, утверждает Сергей Шойгу
«Российская Федерация никогда не угрожала НАТО. У нас нет ни геополитических, ни военных интересов нападать на государства блока. Мы просто защищаем своих людей на наших исторических территориях», — заявил Шойгу в ходе совещания министров обороны стран — участниц ШОС в Астане.
По словам главы Минобороны РФ, войска Североатлантического альянса уже вплотную приблизились к российским границам и создали дополнительные угрозы военной безопасности.
«Хочу подчеркнуть, что не мы, а они к нам пришли. Это в очередной раз показывает, что верить западникам нельзя. Теперь нас упрекают, что если Россию не остановить на Украине, то якобы мы нападем на страны альянса, — сказал Шойгу. — Россия придерживается политики невмешательства в дела других государств. Вместе с тем после распада Советского Союза продолжается расширение Североатлантического альянса на Восток, хотя в 90-х годах нам обещали, что этого не будет. В то же время прошло шесть волн расширения НАТО».
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта.
Один мирный житель погиб в результате украинских обстрелов в Курской области, сообщает губернатор региона Роман Старовойт.
По словам чиновника, утром 26 апреля под обстрелом находилось село Коровяковка Глушковского района.
«Насчитали 11 прилетов. Погиб местный житель. Выражаю глубочайшие соболезнования его родным и близким», — пишет Старовойт в своем телеграм-канале.
В результате обстрела также повреждены пять частных домов, магазин, автомобиль, перебита газовая труба, в селе нарушено электроснабжение.
Украина сможет использовать ракеты дальнего действия ATACMS из новой поставки американских вооружений для ударов по Крыму, пишет The New York Times со ссылкой на заявление представителей Пентагона.
Целью применения ATACMS должно стать «оказание большего давления на Крым, центр российских военно-воздушных и наземных сил, где прямо сейчас силы России имеют относительно безопасное убежище», заявил высокопоставленный чиновник Минобороны США во время брифинга.
Ранее стало известно, что США уже тайно отправили Украине некоторое количество ракет ATACMS дальностью до 300 километров. Киев впервые применил эти ракеты 17 апреля, нанеся удар по военному аэродрому в Крыму, сообщало агентство Reuters.
Американская администрация надеется, что поставки Украине ракет ATACMS оживят дискуссию в ФРГ насчет отправки ракет Taurus. «Решение по Taurus должно приниматься в Германии. Но мы, конечно, надеемся, что поставка ATACMS может оказать влияние», — сказал AFP высокопоставленный чиновник в Вашингтоне.
Высший антикоррупционный суд Украины арестовал на два месяца министра аграрной политики страны Николая Сольского, сообщает «Экономическая правда».
Альтернативой содержания под стражей суд назначил залог в размере 75,7 миллиона гривен.
23 апреля сотрудники правоохранительных органов сообщили о подозрении министру агрополитики и бывшему главе аграрного комитета Верховной Рады Николаю Сольскому. Чиновник обвиняется в завладении государственной землей на 291 миллион гривен и попытке завладения землей еще на 190 миллионов гривен. Дело касается периода 2017-2018 годов, когда Сольский занимался адвокатской деятельностью. Подозреваемым по делу также проходит заместитель министра Маркиян Дмитрасевич, который сейчас находится в командировке за границей.
25 апреля министр Сольский подал в отставку.
США в пятницу объявят о пакете военной помощи Украине на сумму в шесть миллиардов долларов, сообщает Politico со ссылкой на двух американских чиновников.
Новый пакет станет частью из помощи Киеву в размере 61 миллиардов долларов, которую согласовал конгресс США на этой неделе.
По словам одного из собеседников журналистов, в пакет помощи войдут средства ПВО Patriot, артиллерийские боеприпасы, беспилотники, оружие для борьбы с беспилотниками и ракеты класса «воздух-воздух», которые будут установлены на истребителях.
Однако эти вооружения скорее всего не прибудут в Украину в течение нескольких лет, поскольку средства выделяются в рамках Инициативы содействия безопасности Украины (Ukraine Security Assistance Initiative, или USAI). Она позволяет оплачивать заказы на создание оружия для Украины на заводах США, а не закупку из имеющихся запасов в американских арсеналах.
ФСБ заявила, что предотвратила серию терактов в Волгоградской области
Как утверждает спецслужба, в городе Волжский задержаны двое местных жителей, участники проукраинской террористической организации «National-Socialism/White Power» («NS/WP»).
Задержанные якобы связались с главарями организации в Украине, изготовили самодельную бомбу и готовили теракты Волжском, собираясь взорвать местный отдел полиции, военкомат, а также пункты общественного питания и места массового скопления людей.
По данным ФСБ, с марта по ноябрь 2023 года подозреваемые уже совершили несколько «акций прямого действия», повредив 16 автомобилей с символикой «спецоперации» или принадлежавших выходцах с Северного Кавказа и Центральной Азии.
Во время обысков у задержанных изъяты части огнестрельного оружия, боеприпасы, самодельная бомба, четыре килограмма пиротехнической смеси.
Возбуждено уголовное дело по статье об участие в деятельности террористической организации (часть 2 статьи 205.5 УК).
Государственные агентства распространили видео ФСБ, на котором задержанный подросток признается в намерении устроить теракты в Волжском.
Министерство юстиции РФ потребовало признать «экстремистской организацией» и запретить на территории страны некое «Антироссийское сепаратистское движение» и его «структурные подразделения».
Ранее о деятельности движения с таким названием известно не было. В ведомстве утверждают, что это «международное общественное движение по разрушению многонационального единства и территориальной целостности России».
Административный иск по заявлению Минюста будет рассмотрен в Верховном суде РФ 7 июня 2024 года.
Днепр, 25 апреля
Аэропорт Элисты с 3 мая откроется для полетов гражданской авиации, сообщает правительство РФ. Он был закрыт вместе с другими десятью российскими аэропортами в первый день полномасштабного вторжения РФ в Украину.
По данным правительства, вся инфраструктура аэропорта Элисты находится в рабочем состоянии. Возможность безопасного выполнения полетов подтверждена специалистами Минобороны, Росавиации и Госкорпорации по организации воздушного движения.
Элиста — первый город, где разрешено возобновить полеты. Гражданские самолеты по-прежнему не летают в Анапу, Геленджик, Крым, Краснодар, Брянскую, Белгородскую, Воронежскую, Липецкую, Ростовскую и Курскую области.
В декабре 2023 года в аэропорту Краснодара приземлился «тестовый рейс». Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявлял, что аэропорт Краснодара могут открыть после «тестового полета», но этого не произошло.
О ситуации в регионах Украины к утру 26 апреля
- Запорожская область. За сутки российские войска ударили по региону 326 раз, применяя авиацию, беспилотники, реактивные системы залпового огня и артиллерию. Под огнем находились восемь населенных пунктов. Поступило восемь сообщений о разрушении жилья. Мирные жители не пострадали.
- Днепропетровская область. Вечером 25 апреля российские войска дважды ударили FPV-дронами по Никополю. После полуночи военные РФ обстреляли из тяжелой артиллерии Марганецкую общину. Погибших и пострадавших нет.
- Николаевская область. Вечером войска РФ обстреляли из артиллерии Куцурубскую общину. В селе Ивановка повреждены жилые дома, пострадавших нет. Вечером и ночью под артиллерийскими обстрелами находилась акватория Очаковской общины. Пострадавших нет.
- Херсонская область. За сутки войска РФ обстреляли 19 населенных пунктов. Зафиксированы попадания в жилые кварталы, повреждены многоэтажки и шесть частных домов, торговый центр, детский сад, сельхозпредприятие и автомобили. Шесть человек получили ранения.
- Харьковская область. За сутки под артиллерийскими, минометными и авиационными обстрелами находились около 15 населенных пунктов. В поселке Боровая Изюмского района поврежден жилой дом. В городе Балаклея в ходе ракетных обстрелов поврежден железнодорожный вокзал. Ранены 11 человек.