Война Семьсот девяносто третий день. Онлайн «Медузы»

Песков также заявил, что после войны Россия и Европа будут выстраивать отношения на новой основе.

«Так или иначе, отношения придется выстраивать. рано или поздно завершится успехом для нас, и России как стране, которая никому из Европы не представляет угрозы, и рассчитывает, что и в Европе никто не представляет угрозы для Российской Федерации, все равно придется договариваться о том, как мы будем жить», — сказал пресс-секретарь президента РФ.

При этом представитель Кремля подчеркнул, что «это будут договоренности о новых модальностях отношений».

Отношения, как раньше, построить уже не получится, и никто этого не захочет, в первую очередь, мы. Мы поимели большой опыт отношения к нам европейцев, и этот опыт мы всегда будем учитывать при выстраивании отношений.