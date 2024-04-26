Страница Дмитрия Холина во «ВКонтакте»

Вице-губернатор — руководитель администрации главы Самарской области сообщил во «ВКонтакте», что с 26 апреля вернется на военную службу, которую он проходил по мобилизации и покинул в феврале на основании приказа о досрочном увольнении.

Сотрудники военной комендатуры вручили 53-летнему Холину повестку в его рабочем кабинете в здании областного правительства утром 25 апреля, сообщила газета «Коммерсант-Волга» в Самаре. В повестке требовали, чтобы Холин вернулся в расположение воинской части, если же он не сделает этого в течение 48 часов, то против него возбудят уголовное дело.

В повестке отмечалось, что Холин должен прибыть в воинскую часть, дислоцированную в поселке Волжского района Самарской области, до 9:00 26 апреля. По данным «Коммерсанта», Холин вернулся в расположение части, опоздав примерно на час.

Холин попал в армию по мобилизации, когда был областным депутатом. Потом его решили демобилизовать «для решения задач государственного значения»

Дмитрий Холин попал в российскую армию по мобилизации в октябре 2022 года, когда он добровольно отказался от полагавшейся ему отсрочки как депутату Самарской областной думы. Будучи майором запаса, он стал начальником отделения боевой подготовки 30-й отдельной мотострелковой бригады 2-й гвардейской общевойсковой армии, дислоцированной в поселке Рощинский. При этом Холин сохранил мандат депутата, но на непостоянной основе. Во время службы Холин публиковал в своем «ВКонтакте» видео в военной форме, фото из окопа, снятые, как утверждается, в зоне боевых действий, но как и где он проходил службу, неясно. По данным 63.ru, Холина наградили орденом Мужества.

Холин вернулся с войны на основании приказа о досрочном увольнении от 5 февраля 2024 года. Приказ подписал исполняющий обязанности командующего 2-й гвардейской общевойсковой армией. Об увольнении со службы попросил сам Холин, подавший рапорт о переходе на работу в правительство Самарской области. Кроме того, председатель Самарской облдумы Геннадий Котельников подал ходатайство о досрочной демобилизации Холина «для решения оперативных задач государственного значения».

Как пишет «Коммерсант», в приказе говорилось, что Холин уволен на основании пункта «г» части 3 статьи 51 федерального закона «О воинской обязанности и военной службе», согласно которому военнослужащий по контракту может быть уволен, если он назначен главой региона РФ или сенатором. Председатель Самарской думы при этом в своем ходатайстве ссылался на другой пункт того же закона — о том, что военнослужащий может быть уволен в связи с избранием депутатом, но исключительно «на постоянной основе».

Статья 51 закона «О воинской обязанности и военной службе» 3. Военнослужащий, проходящий военную службу по контракту, имеет право на досрочное увольнение с военной службы: <…> г) в связи с наделением его полномочиями высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) либо назначением его временно исполняющим обязанности высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) или наделением его полномочиями сенатора Российской Федерации (назначением сенатором Российской Федерации); д) в связи с избранием его депутатом Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, депутатом законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации, депутатом представительного органа муниципального образования либо главой муниципального образования и осуществлением указанных полномочий на постоянной основе.

Когда Холин вернулся с войны, Самарская губернская дума по представлению губернатора Дмитрия Азарова согласовала его кандидатуру на пост вице-губернатора и досрочно прекратила его депутатские полномочия. На новом посту Холин возглавил администрацию главы области и стал курировать внутриполитический блок регионального правительства.

Приказ об увольнении Холина отменили после запроса депутата Госдумы. Губернатор Самарской области «был возмущен действиями военных»

Спустя два с половиной месяца после увольнения Дмитрия Холина, 24 апреля, исполняющий обязанности командующего 2-й гвардейской общевойсковой армией 24 апреля принял новый приказ о том, что досрочное увольнение майора не соответствует закону, поскольку его не назначали губернатором или сенатором. Как выяснил «Коммерсант», приказ приняли после того, как командующий войсками Центрального военного округа направил телеграмму в связи с увольнением Холина.

В правительстве Самарской области пытались собрать экстренное заседание призывной комиссии региона вскоре после того, как Холину вручили повестку, утверждает «Коммерсант». На заседании под председательством губернатора Азарова собирались обсудить отсрочку для Холина, но встреча не состоялась из-за отсутствия кворума. Источник газеты в региональном правительстве заявил, что ему «показалось», что губернатор «был возмущен действиями военных прокуроров и армейского командования» и пытался срочно собрать призывную комиссию Самарской области, чтобы заблокировать возвращение Холина на военную службу. Новое заседание призывной комиссии предварительно назначили на 3 мая, но затем Холин заявил, что вернется в армию.

Холин рассказал в публикации во «ВКонтакте», что военная прокуратура проверила его увольнение после того, как получила запрос от депутата Госдумы (его имя не называется). «Тщательная проверка установила, что при подготовке приказа все же были допущены ошибки, которые теперь предстоит устранить. Этот процесс займет определенное время», — заявил Холин.

Холин не ответил на звонки журналистов, в правительстве области отказались комментировать случившееся.

Это не первый скандал в правительстве Самарской области. Силовики давно ведут атаку на региональную власть — губернатора Дмитрия Азарова и его подчиненных. В частности, в ноябре 2023 года против главы правительства региона Виктора Кудряшова и исполняющего обязанности министра строительства области Михаила Асеева возбудили уголовные дела о злоупотреблении полномочиями.