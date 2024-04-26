«Медиазона»: в России начали преследовать читателей независимых СМИ, которые объявлены «нежелательными» Больше половины административных протоколов выписаны за репосты «Медузы»

Максим Шипенков / EPA / Scanpix / LETA

Российские власти начали преследовать читателей независимых СМИ, объявленных «нежелательными организациями». Как пишет «Медиазона», с начала 2024 года в суды поступили 19 протоколов об участии в деятельности «нежелательных организаций», связанных с медиа.

Издание отмечает, что под «участием» силовики подразумевают не только работу в «нежелательном» издании или комментарии для его публикаций, но и обычные репосты.

Из 19 протоколов 12 связаны с «Медузой», отмечает «Медиазона». Первым оштрафованным за «участие» в деятельности издания стал башкирский активист Руслан Габбасов, который получил штраф в 10 тысяч рублей за репост одной из статей «Медузы» в его телеграм-канале. Через месяц после Габбасова на пять тысяч оштрафовали жительницу Чувашии за перепост сторис «Медузы» на личной странице в инстаграме.

На якутского активиста Виталия Обедина составили сразу восемь протоколов за репосты текстов «Медузы». Эти репосты были сделаны в 2019 и 2020 годах, когда издание еще не было объявлено «нежелательной организацией» — однако в полиции сочли, что раз посты до сих пор доступны, то это длящееся правонарушение.

«Медиазона» отмечает, что силовики также составляли протоколы на читателей за репосты «Открытой России» и «Важных историй».

Также власти начали преследовать журналистов, сотрудничающих с изданиями, объявленными «нежелательными». В апреле два протокола были составлены на журналиста «Медузы» Дмитрия Кузнеца и Анастасию Жвик, которая работала как внештатный корреспондент.

Писатель Дмитрий Быков получил штраф за интервью Бориса Гребенщикова, опубликованное на ютьюб-канале «Новой Газеты Европа». Бурятскую правозащитницу Надежду Низовкину оштрафовали за экспертный комментарий в прямом эфире «Дождя».

Наказания за участие в деятельности «нежелательной организации» появились в российском законодательстве в 2015 году. За первое такое «нарушение» предусмотрен административный штраф, а за второе (если оно совершено в течение того же года) — уголовная ответственность. Максимальное наказание по уголовной статье составляет четыре года лишения свободы.

Сейчас в списке «нежелательных» — 158 организаций. Большинство из них — это политические НКО и религиозные сообщества. Для объявления организации «нежелательной» не нужно даже решения суда — это делает Генпрокуратура по своему усмотрению.

«Российским силовикам не важно, как давно был репост, ссылка или цитата публикаций СМИ, объявленных в России „нежелательными“. Если пост доступен на момент, когда оперативник решил „провести осмотр“, то тот может составить протокол. И речь скорее всего не идет о том, что конкретно ваши соцсети проверяет живой человек — поиск по ключевым словам давно автоматизирован в различных госструктурах. Поэтому, если сомневаетесь, то проверьте свои личные соцсети до самой ранней публикации», — напоминает «Медиазона».

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